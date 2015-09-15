兴证期货：基本面不佳继续压制大连铁矿石期货

以下内容节选自9月15日的《期货日报》：

铁矿石主力合约涨至410元/吨一线，对应现货价格在50美元/吨，这正是全球第四大矿山FMG公布的6月盈亏成本线，也是4月宣布停产又迅速复产的澳洲Atlas矿山的盈亏成本线。如果把唐山地区钢厂生产螺纹钢的钢吨利润设为零，反推的铁矿石价格也在50美元/吨左右。

在下游钢材价格迟迟无法回暖的态势下，铁矿石现货价格不断走高，目前已经逼近60美元/吨大关，钢厂亏损不断恶化。根据我的钢铁网对163家钢厂的调研，盈利比例再次下滑至20%以下。若亏损延续，钢厂或被迫减产，铁矿石现货价格上涨将难以延续。

从供给端来看，三、四季度是主流矿山发货量高峰，加之10月澳洲又一个大矿山Roy Hill开始向中国发货，供给端很难支撑铁矿石现货价格不断走强。我们认为，9月中下旬，供需端皆转差，铁矿石出现趋势性下跌的概率较大，可以等待钢厂亏损逼迫现货价格走弱，择机沽空。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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