港报社评：反对派颠覆求翻身，香港不乏“科尔宾”--信报9月15日

澳洲总理阿博特周一突遭逼宫下台，民望高企的通讯部长特恩布尔成为执政自由党主席，并将出任总理。特恩布尔今次卷土重来，报却六年前一箭之仇，显然胜在受到民众欢迎，党友们认为他带领自由党在下届大选中会有较高赢面，故这个结果没有教人特别意外。而在地球的另一面，英国在野工党也刚刚选出一位「很受欢迎」的党魁，但这样一位高票当选的党魁却又「不受欢迎」，情况吊诡得颇惹人遐思。

作为英国最大反对党的工党，新党魁是资深政客科尔宾（Jeremy Corbyn），属于传统左翼阵营，甚至有人形容他为「激进极左派」或者「左王」，有别于前首相贝理雅开辟「第三条路」所吸纳的中间偏左温和派。说科尔宾很受欢迎的原因十分简单，六十六岁的他在党内选举得票率高达百分之五十九点五，取得压倒性胜利，其得票率比贝理雅一九九四年当选党魁的百分之五十七还要高。如果不是忽然之间很受党友欢迎，科尔宾不可能在工党熬过三十个年头之后，终于出人头地掌权；他的资深历练过往只让他一直在后座（Backbench）坐冷板凳，从没受过重视，工党执政期间未曾获招揽入阁。

至于说他不受欢迎，可以从三方面引证，其一是科尔宾当选党魁之后，马上触发工党影子内阁辞职潮，超过十名影子阁员由于与他政见分歧而「劈炮」；其二是党内重量级人物纷纷与之唱对台，例如前商务大臣文德森（Lord Mandelson）在报章撰文，批评科尔宾把工党拉回八十年代纯左翼意识形态时期，走政治边缘化路线，若工党不推出务实政策，将湮没于历史；其三是首相兼保守党党魁卡梅伦警告，科尔宾的工党是英国国家安全威胁。总的来说，英国国内几乎没有人相信，工党可在科尔宾领导之下于来届大选击败保守党而重新执政，也许要再度沦为长期在野党，恰似一九七九至一九九七年的「流放岁月」。贝理雅在选举党魁之前的讲法是，科尔宾一旦当选，工党会走上毁灭之路。

既然身为一位众人眼中的「政治异形」，为什么科尔宾又能够高票当选党魁呢？归根究柢就是工党在今年五月大选惨败所种下的祸根，众多党员、尤其是不满现状的年轻党员觉得，颠覆传统左翼路线的「新工党」在文立彬（Ed Miliband）领导之下无以为继，那就不如改由立场激进的科尔宾来打造一个「新新工党」，此之谓颠覆再颠覆。

党员向激进派投下支持票，不代表他们寄望这些「颠覆分子」能够上台执政，很大程度只是一种求变的诉求。与其说工党中人将重新执政的理想托付于科尔宾肩上，不如说他们要求科尔宾放手一搏，犹如孙悟空大闹天宫，把工党再次革新得脱胎换骨，能冲击执政保守党则更佳，若干时日之后，另换一位相对务实的新当家不迟。从这个角度考虑，既受欢迎又不受欢迎的「左王党魁」，只是一位过渡性人物。

都说香港的激进派政治势力愈来愈吸引眼球，能不能从「科尔宾现象」之中得到什么启发？尽管政治制度截然不同，香港也没有严格意义的执政党和在野党，不过激进派冒起始终有一个共通点，就是民众对于现状的诸般不满，除了经济因素之外（香港的天价楼市永远是民愤的一大源头，另外是年轻人缺乏上流机会），还有就是对于反对派恨铁不成钢的心理投射。

投向激进派的香港年轻人，不惜狙击传统民主派政党，当中的底因也有想促使泛民阵营脱胎换骨，不再流于温温吞吞的坐而论道。拥有雪亮眼睛的选民则心知肚明，激进派不可能执掌政权，但这是一股不可忽视的颠覆力量，最低限度能够宣泄情绪。

今年十一月的区议会选举，传统泛民的最大威胁并非来自建制派，而是走激进路线的本土派，或者经历过雨伞运动洗礼的伞兵，其票的影响不可小觑。

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