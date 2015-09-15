瑞达期货：沪铜放量突破40000元/吨关口，中线转入多头势

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下内容节选自9月15日的《期货日报》：
沪铜1511合约持续窄幅横盘振荡后，于上周出现大幅增仓，放量突破40000元/吨关口，同时也突破了技术上的60日均线压制。中线来看，技术形态从空头转入多头势。MACD指标的DIFF和DEA两线继续向上发散并持续处于零值上方运行，同时红柱也维持着增长态势，这意味着，价格走势已经转入多头运行态势中。
操作上，40000—40600元/吨区域买多，以39500元/吨为止损位，目标价43000元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。