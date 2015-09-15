瑞达期货：沪铜放量突破40000元/吨关口，中线转入多头势

沪铜1511合约持续窄幅横盘振荡后，于上周出现大幅增仓，放量突破40000元/吨关口，同时也突破了技术上的60日均线压制。中线来看，技术形态从空头转入多头势。MACD指标的DIFF和DEA两线继续向上发散并持续处于零值上方运行，同时红柱也维持着增长态势，这意味着，价格走势已经转入多头运行态势中。