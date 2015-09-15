国际油市：油价在上日大跌之后，盘初小幅上涨

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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周二0029GMT，美国原油 报每桶44.30美元，较上日结算价涨0.30美元。布兰特原油期货 涨0.32美元，至每桶46.69美元。
“早盘交易不能代表基本面情况，而是对昨日走势的消化，”上述经纪商称。
委内瑞拉总统马杜罗周一晚间再次呼吁举行石油输出国组织(OPEC)成员国首脑会议，并称他将向OPEC提交该国制定的提振油价计划。
需求方面，据路透调查显示，日本制造商信心9月份创一年来最大降幅，至八个月低点，未来可能进一步恶化，因其益发担心中国经济带动全球经济增长放缓。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/孙国玉；审校 杜明霞/戴素萍)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。