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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 09:13 BJT

国际油市：油价在上日大跌之后，盘初小幅上涨

周二0029GMT，美国原油 报每桶44.30美元，较上日结算价涨0.30美元。布兰特原油期货 涨0.32美元，至每桶46.69美元。

“早盘交易不能代表基本面情况，而是对昨日走势的消化，”上述经纪商称。

委内瑞拉总统马杜罗周一晚间再次呼吁举行石油输出国组织(OPEC)成员国首脑会议，并称他将向OPEC提交该国制定的提振油价计划。

需求方面，据路透调查显示，日本制造商信心9月份创一年来最大降幅，至八个月低点，未来可能进一步恶化，因其益发担心中国经济带动全球经济增长放缓。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/孙国玉；审校 杜明霞/戴素萍)

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