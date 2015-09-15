国际油市：油价在上日大跌之后，盘初小幅上涨

周二0029GMT，美国原油 报每桶44.30美元，较上日结算价涨0.30美元。布兰特原油期货 涨0.32美元，至每桶46.69美元。

“早盘交易不能代表基本面情况，而是对昨日走势的消化，”上述经纪商称。

委内瑞拉总统马杜罗周一晚间再次呼吁举行石油输出国组织(OPEC)成员国首脑会议，并称他将向OPEC提交该国制定的提振油价计划。