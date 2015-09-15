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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 09:07 BJT

国信期货：上海螺纹钢期货贴水格局再现，料维持低位振荡

以下内容节选自9月15日的《期货日报》：

近期国内经济依然低迷，投资增速下滑，钢铁下游行业需求缩减，但是螺纹钢产量却维持高位，现货供过于求使得价格持续下跌。综合来看，螺纹钢期货对现货持续贴水，短期螺纹钢期价将维持低位振荡格局。

　　从资金方面来看，近期大量资金流入商品期货，但目前基本面利好铁矿石而利空螺纹钢，因此大量资金进行买铁矿石卖螺纹钢的套利操作。短期来看，铁矿石走势强于螺纹钢，螺纹钢期货仍将延续低位振荡格局，买铁矿石1601合约卖螺纹钢1601合约的套利可持有。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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