国信期货：上海螺纹钢期货贴水格局再现，料维持低位振荡

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下内容节选自9月15日的《期货日报》：
近期国内经济依然低迷，投资增速下滑，钢铁下游行业需求缩减，但是螺纹钢产量却维持高位，现货供过于求使得价格持续下跌。综合来看，螺纹钢期货对现货持续贴水，短期螺纹钢期价将维持低位振荡格局。
从资金方面来看，近期大量资金流入商品期货，但目前基本面利好铁矿石而利空螺纹钢，因此大量资金进行买铁矿石卖螺纹钢的套利操作。短期来看，铁矿石走势强于螺纹钢，螺纹钢期货仍将延续低位振荡格局，买铁矿石1601合约卖螺纹钢1601合约的套利可持有。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。