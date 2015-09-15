国信期货：上海螺纹钢期货贴水格局再现，料维持低位振荡

从资金方面来看，近期大量资金流入商品期货，但目前基本面利好铁矿石而利空螺纹钢，因此大量资金进行买铁矿石卖螺纹钢的套利操作。短期来看，铁矿石走势强于螺纹钢，螺纹钢期货仍将延续低位振荡格局，买铁矿石1601合约卖螺纹钢1601合约的套利可持有。(完)