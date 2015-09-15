港报社评：行政长官地位超然，无助冲破管治困局--明报9月15日

中联办主任张晓明在关于《基本法》研讨会的场合，发表题为《正确认识香港特别行政区政治体制的特点》的讲话，其中有关行政长官在宪制地位和角色的表述引发争议，个别泛民成员的批评显得上纲上线。今次事态，再一次反映泛民对中央缺乏信任，稍有风吹草动就会偏激行事。另外是回归18年来，事实证明香港管治不顺，原因很大程度与政治体制未切合实际需要有关。因此，检视政治体制设计上存在的问题，拿出有效办法改善，较诸梳理行政长官拥有什么权力和超然地位，或更有意义。

三权分立有实无名，特首未凌驾立法司法

张晓明这篇讲话，只要熟悉香港宪制事务的人，都知道并无新意；例如他要破除的三权分立误区，强调行政、立法、司法机关分别设立，相互之间存在制约关系，不等于就是实行三权分立的政治体制。

其实，回归之后，行政机关不能对立法机关指手划脚，反之亦然；行政与立法之间有工作关系，行政机关向立法机关负责，立法机关经过质询监察之后，表决通过行政机关提出的法案和拨款申请等。

因此，行政与立法互动是宪政现实，是两个相互制衡又互相配合的权力。至于司法独立，从来就是行政与立法之外的独立权力。可以说，香港政治体制虽无三权分立之名，却有三权分立之实。有了里子，它叫什么不重要，纠缠于此也意义不大。

至于行政长官超然于行政、立法、司法三权，这是关乎行政长官的宪制角色和地位，在起草《基本法》时已经充分讨论，相关规定在回归之后亦鲜有异议；行政长官据此行使权力，亦已成为宪制惯例，即使按张晓明的表述，也看不到有值得争议之处。按「一国两制、港人治港、高度自治」原则，中央不会直接介入特区政府的日常运作，但是在香港的管治上，中央与香港要有一定连系，行政长官就担任这样的角色，中央视之为抓手，行政、立法和司法三权都没有这样的角色。

另外，行政长官于立法有专属提案权、立法机关通过的法案有发回权、对立法会有解散权等；行政长官对推荐法官的独立委员会部分人选有委任权、对各级法官有任命权、对刑事罪行有赦免权力等。这些都是《基本法》规定，行政长官可对立法和司法机关行使的权力。

因此，行政长官与中央的连系，对行政、立法和司法拥有并行使的权力，角色超然，乃宪制规定。只是，个别泛民议员，却认为张晓明的说法是行政长官凌驾于行政立法和司法，更有说法指此乃行政长官凌驾法律，损害法治云云。对于这些批评，有人承认并未看过张晓明讲话的原文，如此以耳代目，评论严肃的政治议题，并发出没有根据的指摘，这样的论政水平出于立法会议员，其取态值得检讨和警惕。

张晓明这篇讲话引发争议，也反映泛民对中央的「防字当头、疑生处处」，这是中央与泛民缺乏基本信任所致。事实上，去年6月，国务院发表一国两制在香港实践的《白皮书》，首次提出中央对港有全面管治权，又把法官视为管治者，整体表述被解读为中央收紧对港政策；当时引起了激烈讨论和争辩，今次张晓明表述行政长官的超然角色和地位，泛民中人先入为主，凭印象发表负面回应，显然很有问题。同时，这也反映泛民之中，有人对中央的举措已经到了不问情由，骂了再说的地步，折射出来双边关系之恶劣，更值得重视。

政治体制脱离实际，回归以来管治不顺

张晓明在讲话中声言破除三权分立误区，知道政治体制议题有争议，并表态说在宣传推介《基本法》过程中不必回避争议。这些表述，可解读为不怕争议，并为争议做了准备。然则，后政改时期，当局本有放下政治争拗，致力改善经济民生、解决房屋及青年就业难等问题的议程；现在不回避争议，则后政改的路向显得不知道何去何从了。另外，近期京官与民主党和个别泛民中人分别在本港和北京接触沟通，被认为是中央与泛民关系呈现好转势头，倘若此际再起政治争议，双边信任与互信能否逐步建立，值得关注。

行政长官的宪制角色和地位，应无太大争议。不过，一个政治体制是否切合实际需要，不在于文字写得如何周延严谨，而是在于能否营造有效管治。证诸回归18年来，香港管治出现的问题，大概都与政治体制有关。

历任行政长官董建华、曾荫权，到现在的梁振英，都实施行政主导，但是随着政治权力开放，而立法机关有权无责，导致施政从未畅顺过；到了近年愈演愈烈，「拉布」使议会瘫痪，施政受阻，香港为此呈现倒退，这在内地与国际的各种评级都显露出来。管治困境还有可能导致香港沉沦，即使行政长官拥有再超然的地位，也不等于可以突破困境和做到良好管治。因此，只有承认现行政治体制未切合香港实际需要，拿出魄力和决心，才可以使香港重新踏入向上发展的轨迹。

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