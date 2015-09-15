港报社评：行政主导是香港行之有效的管治模式--文汇报9月15日

中联办主任张晓明日前全面解读阐释香港政治体制，指出按照基本法规定，香港实现以行政长官为核心的行政主导体制，不搞「三权分立」。这个「并无新意」的阐释，竟然引来一些反对派人士的激烈攻击，而其中最有「新意」的攻击，是「香港回归前就是三权分立」；最有「创意」的攻击，则是将「超然于三个机关之上」称为「土皇帝」。

昨日，律政司司长袁国强明确表示，张晓明的意思不是特首有独大权力犹如「土皇帝」，强调特首受立法及司法监督，希望大家不要断章取义。确实，张晓明关于香港特区政治体制的完整表述，意在突出特首在香港政制中的核心地位，凸显特首肩负对中央和香港负责的双重责任，更为了强调行政主导这个香港行之有效的管治模式应该有效延续，以利于保持香港繁荣稳定。面对基本法有关香港实行行政主导的明确规定，面对张晓明忠实于基本法的正确解读，反对派「将特首等于皇帝」等的胡言乱语，完全是别有用心的曲解误导。

张晓明在解读中明确表明，按照基本法的规定，行政长官的「双首长」身份和「双负责制」，使行政长官具有超然于行政、立法和司法三个机关之上的特殊法律地位，确保行政长官能够切实履行对中央政府所负的责任，确保中央政府能够通过行政长官对香港特区实行有效管治。这一表述，准确指出行政长官在中央政府之下、香港特区三权之上起着的联结枢纽作用。而这一作用的具体体现，可以概括为以行政长官为核心的行政主导体制。

有人为了攻击张晓明的解读阐释，说「香港回归前就是三权分立」，实在是睁眼说瞎话。回归前，香港长期实行的是独裁式的彻头彻尾的行政主导。港英时代，港督集大权于一身，行政局和立法局都只是谘询性质，港督对这两个机构有完全的控制权，在立法局部分议席开放由选举产生之前，所有官守和非官守议员均由港督委任，很长时间内，港督更兼任立法局主席。

港督的集权与行政主导一脉相承，保证了伦敦可以通过港督及时有效掌控香港事务，确保了英国在香港的外交、军事和商业利益。同时，行政主导也确实保证了管治上的顺畅和效率，可以说是港英政府具体管治模式中可取的部分。

因此，行政主导可说是香港赖以成功的基石之一。基本法在讨论起草过程中，吸收了香港原有政治体制中行政主导的合理成分，作为设计回归后政治体制的重要部分。1990年颁布基本法时，基本法草委会主任姬鹏飞已清楚说明，香港是行政主导，行政立法互相配合、互相制衡，司法独立的体制。

姬鹏飞指出：「在特区政制中，行政机关和立法机关之间的关系应该是既互相制衡又互相配合；为了保持香港的稳定和行政效率，行政长官应有实权，但同时也要受到制约。」原国务院港澳办副主任陈佐洱曾强调︰「特区政治体制必须以行政为主导，除了这种制度是经实践证明行之有效外，最重要的是，只有行政主导的政治体制，才能做到基本法规定的行政长官对中央负责。无论是立法主导还是三权分立的制度，都无法做到这一点。」

当然，基本法所规定的行政主导，废弃了港英管治的糟粕，增添了民主和高度自治的新内容， 与港英时期的行政主导有质的区别。特首「是在中央政府直辖之下」、实行行政主导的核心，虽然在权力体系中处于核心或主导地位，但并不能绝对专权，而要受立法机关和司法机关的监督和约束。对此，基本法有相当具体细致的规定。反对派以「特首等于皇帝」、「特首凌驾三权」等胡言乱语攻击张晓明的论述，是罔顾历史和事实，刻意编造谎言误导市民，应该予以澄清和谴责。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘