国泰君安期货：未来半年郑糖期价有望冲至5,500-5,800元/吨

以下内容节选自9月15日的《期货日报》：

减产超预期以及进口政策超预期是驱动国内糖价上行的主要动力，目前食糖减产已经确定，未来进口政策以及进口总量将是决定国内糖价走势的关键。进口政策主要体现在行业自律方面，我们认为，行业自律仍将延续较长时间，国内糖价仍有上行空间。

在经济下行以及内外食糖价差扩大的背景下，我们认为，农产品基础加工行业能实现10%左右的净利润其实是比较理想的，因此5750元/吨以上的食糖现货价格就相对高估。基于上述判断，虽然糖价仍有上行空间，但是上涨过程将一波三折，宽幅振荡的频率也将高于上榨季。

整体而言，驱动糖价上行的逻辑依然存在，未来6个月郑糖期价有望冲至5500—5800元/吨，只是上涨的过程将会较为曲折。如果2015/2016榨季的食糖进口量被控制在500万吨以内，那么未来12个月郑糖期价有望上冲6200—6500元/吨。(完)

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