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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 09:13 BJT

华安期货：沪胶短期交投重心或缓慢抬高

以下内容节选自9月15日的《期货日报》：

沪胶主力1601在11000元/吨附近探得双底后，多头氛围渐渐聚集。但受现货库存偏高以及消费增长不见起色的影响，上方压力重重，反弹之路也将一波三折。目前沪胶期货仍延续空头趋势，迟迟未能形成有效突破。不过，诸多利空因素随沪胶1509合约交割兑现，沪胶交投重心短期或缓慢抬高。

　　受成本支撑以及期货市场多头氛围渐聚带动，沪胶主力1601合约交投重心短期或缓慢上移。不过，因橡胶自身需求改善毫无起色，供给端的收缩幅度较小，沪胶上涨空间恐受阻。建议沪胶主力1601合约在40日均线附近逢高进行阻击，上破12800元/吨考虑离场。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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