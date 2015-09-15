华安期货：沪胶短期交投重心或缓慢抬高

沪胶主力1601在11000元/吨附近探得双底后，多头氛围渐渐聚集。但受现货库存偏高以及消费增长不见起色的影响，上方压力重重，反弹之路也将一波三折。目前沪胶期货仍延续空头趋势，迟迟未能形成有效突破。不过，诸多利空因素随沪胶1509合约交割兑现，沪胶交投重心短期或缓慢抬高。