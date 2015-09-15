港报社评：及早施援手，防带子自杀惨剧--星岛日报9月15日

本港十天内发生两宗家长带同儿子自杀的惨案，本应负责抚养子女者，反而成为结束子女生命的凶手，无论本身遭遇如何坎坷，杀子行为绝不可取。社会尤其需要多留意和关心情绪有困扰的人，让他们及早获得支援，避免再发生这样的伦常惨剧。 过去五年，本港已经发生十多宗父母带同子女共赴黄泉的案件，二○○二年四月更加耸人听闻，九天内发生了四宗这类案件，时任政务司司长曾荫权曾狠批这种行为应受「唾骂」，还引起一番争议。 这些惨剧往往发生在破碎家庭，昨日偕子跳楼惨死的女子，十年前患上产后抑郁，未能根治而触发长期抑郁，已经与儿子的父亲分居，靠综援维生，而早前喂两子吃老鼠药后再烧炭自杀的父亲，面对生意失败、钱财尽失、妻子离婚、自己中风还要照顾患有自闭症儿子的多重打击，压力极大。 父母无权了断子女生命 但是，即使这些人的遭遇非常令人同情，他们选择「解脱」的方式却大错特错。他们当中有些人基于疼爱子女，担心留下子女在世缺乏照顾，有些人则基于报复心理，对配偶怀恨在心，不愿把子女留给对头人，甚至要对方愧疚终身。无论基于甚么原因，他们都没有资格、没有权利把子女视为私产，剥夺子女生命及改善生活条件的机会和希望。 不少人万念俱灰之际，对子女的前途亦只看到一片灰暗，但是，如果有机会日后冷静下来，就会发现天无绝人之路，无论环境多么恶劣，都有稍作歇息的日子和改善前景的机会，万一死了，就一切希望和机会都化为乌有。 处于绝望深渊的人，往往觉得自己孤立无援，才会陷于绝境，尤以缺乏家庭支援的失婚人士更甚。根据统计处今年初发表的数字，二○一三年的离婚或分居人口比例，较二十二年前增加接近两倍，单亲家庭问题日益严重，生活和照顾子女的重担，独力难支的感觉特别强烈。 社会重新需要生命天使 这些家庭如果肯主动求助，社会福利署和志愿机构，都有各式各样的支援服务，应付各种求助对象的不同需求，作出辅导和具体支援，纾缓求助者经济、情绪、照顾子女等多方面的压力。 可惜，部分揽子轻生的个案，是父母自尊心或自卑感过强，而不肯开口求助，郁在心间，压力因而变本加厉。这些人更加需要外间关注，及早发现他们的问题，他们不能自拔，就要外界协助拔他们出来。 综援社工和学校社工，工作性质居于发掘潜在问题家庭的前，宜加强警觉，亲友邻舍亦宜加强关心，为有需要的亲友主动联络社署。二○○二年连续几名家长带同子女自杀后，志愿团体发起「生命天使」行动，加强亲友关怀，这类惨剧得以遏止。现在经济呈现走下坡的阴影，在经济恶劣时单亲家庭面对的压力特别大，社会宜及早防范更多惨剧发生。