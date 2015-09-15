中国债市动态：现券收益率续降但幅度谨慎，国开新债需求全面向好

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透上海9月15日 - 中国银行间债市周二早盘现券延续暖意，但因收益率绝对值已接近几年来低位，没有新的利好助推，下行幅度十分谨慎。新债方面，国开行上午招标的五期新债，需求全面向好收益率均低于预期。
利率互换(IRS)市场上，几番盘踞不动的回购定盘利率令IRS上下乏力，波动微弱。
北京一银行交易员称，上午“收益率稍微下了一点，目前来说，应该是比较低的水平了，还是要谨慎一点。”
剩余期限近10年的国开行活跃券150210最新报价 在3.78%/3.77%，上日尾盘为3.7925%/3.7851%。
国开行上午招标的一至10年五期债，中标收益率均低于预期，幅度在3-11bp基点(bp)之间，投标倍数最低超过3倍，最高在6倍左右。 不过截至目前，新债招标结果暂时还未对现券产生明显的拉动作用，影响尚需观察。
中国金融期货交易所两个主力合约早盘涨势略明显，其中五年期TF1512 收报98.855元人民币，较上日结算价上涨0.10%；10年期合约T1512 收报96.560元，较上日结算价亦升0.17%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。