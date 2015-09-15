中国债市动态：现券收益率续降但幅度谨慎，国开新债需求全面向好

路透上海9月15日 - 中国银行间债市周二早盘现券延续暖意，但因收益率绝对值已接近几年来低位，没有新的利好助推，下行幅度十分谨慎。新债方面，国开行上午招标的五期新债，需求全面向好收益率均低于预期。

利率互换(IRS)市场上，几番盘踞不动的回购定盘利率令IRS上下乏力，波动微弱。

北京一银行交易员称，上午“收益率稍微下了一点，目前来说，应该是比较低的水平了，还是要谨慎一点。”

剩余期限近10年的国开行活跃券150210最新报价 在3.78%/3.77%，上日尾盘为3.7925%/3.7851%。

国开行上午招标的一至10年五期债，中标收益率均低于预期，幅度在3-11bp基点(bp)之间，投标倍数最低超过3倍，最高在6倍左右。 不过截至目前，新债招标结果暂时还未对现券产生明显的拉动作用，影响尚需观察。