《汇市简讯》澳元兑美元在澳洲央行会议记录公布后几无变动

0136GMT * 澳洲央行公布会议记录后，澳元兑美元仍在0.7140附近交投 * 会议记录了无新意 * 稍早澳元兑美元曾触及高点0.7166，但随后限于0.7130/50区间 * 亚股下滑，沪股跌1.8% * 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议在即，澳元因澳洲总理易人获 得的提振将是昙花一现。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 郑茵)