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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 09:42 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在澳洲央行会议记录公布后几无变动

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    * 澳洲央行公布会议记录后，澳元兑美元仍在0.7140附近交投
    * 会议记录了无新意
    * 稍早澳元兑美元曾触及高点0.7166，但随后限于0.7130/50区间
    * 亚股下滑，沪股跌1.8%
    * 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议在即，澳元因澳洲总理易人获
得的提振将是昙花一现。(完)
    
      
      
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 (编译 孙茉莉; 审校 郑茵)

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