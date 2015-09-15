芝加哥期市：玉米连续七个交易日上涨，触及一个月高位

12月小麦合约 升0.2%至每蒲式耳5.02-1/4美元，接近盘中高点5.02-3/4美元，后者亦是8月26日以来高位。小麦上日涨3.3%。

美国农业部给出的玉米作物优良率持平在68%，大豆的优良率为61%，下降2个百分点。

路透访问分析师平均预期，每种作物的优良率均下降1个百分点，但农业部给出的优良率仍在预期区间内。

分析师表示，农业部在10月9日公布下次月报时，可能降低对玉米和大豆产量的预估。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 502.50 1.25 +0.25% +3.61% 495.72 59

CBOT玉米 395.00 1.50 +0.38% +2.07% 377.58 73

CBOT大豆 888.50 4.25 +0.48% +1.63% 901.94 40

CBOT稻米 $12.97 -$0.03 -0.23% +2.33% $12.05 85

美国原油 $44.33 $0.33 +0.75% -0.67% $43.63 48

汇率

欧元/美元 $1.131 -$0.001 -0.11% -0.30%

美元/澳元 0.715 0.001 +0.17% +0.85%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/李爽 审校 王兴亚)