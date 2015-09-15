国际油市：油价曲线或暗示市场最终将走升，多头蠢蠢欲动

* 一个月和12个月期布兰特原油期货价差触及每桶8美元的六个月高点

* 较长期原油合约走升引领油价曲线趋陡

* 基金经理人进一步看多原油价格

路透伦敦9月15日 - 谨慎的油市多头正在蠢蠢欲动，市场头一次在议论油市过剩供应可能将慢慢减少，让多头感觉未来几个月油价或将走扬。

国际能源署(IEA)周五表示，油价下跌将迫使美国等非石油输出国组织(OPEC)的产油国，在明年以逾20年来最大的幅度减产。

这协助拉大了10月交割 及一年后交割 的原油期货价差，周一时报每桶8.0美元，为六个月来最濶水准。

“大家准备好按下‘买入’键，但这也许还是早了几个月，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略师Ole Hansen表示。

较长期原油的价格表现较好，似乎更多是看好市场未来将会回升的前景，而不是因为看淡近期走势。

“过去一周来所出现的走势，多数都是油价曲线远端合约走升，因此像周五IEA那样题材明显利多市场，”Hansen表示。

即期和一年后远期油价的正价差，或即期贴水，约为2008年金融危机高峰时期的一半，但远高于长期均值。

过去10年，一个月/12个月正价差均值为每桶1.07美元。过去20年均值为每桶负0.43美元，即呈逆价差的相反市场结构。

指标布兰特原油期货价格过去12个月来腰斩，跌至每桶不到48美元。

**非一朝一夕**

今年价格曲线陡化，部份是因近期布兰特原油期货 的压力猛烈，布兰特原油8月底跌至每桶低于43美元，至2009年初以来最低水准。

然而之后价格已回升5%，基金经理人稳步提高原油多头押注，上周止的三周多仓增量，为五年来最大三周增持量。

法国巴黎银行全球大宗商品策略部主管Harry Tchilinguirian周一在路透全球石油论坛上表示，他以及他的团队对“油价长期下滑”的说法并不买账。他们预期布兰特原油2016年的均价将在62美元。

“我们认为油价正在接近底部，但不排除会暂时性下跌。”他说道。

“现在看公布的几个数据，除了活跃钻机数连续第二周下滑外，其他还未形成大的趋势，”他说道。“一旦每周公布的数据显现这样的趋势已经站稳脚跟，市场将会重拾上涨动能。”

标普道琼斯指数有限公司全球大宗商品指数主管Jodie Gunzberg表示，这么大的正价差不太可能很快逆转。

“我们看到正价差的扩大和前景的黯淡，因为库存过剩程度达到历史最高纪录，而这不是一夕间所能改变的。”她说道。(完)