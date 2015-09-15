中国新债：农发行周五将招标增发至多180亿元三期债，期限5/7/10年

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透上海9月15日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于周五(18日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限包括五年、七年和10年。
上述三期债分别为今年第20期 、第12期 及第五期 的增发债，票面利率依次是3.58%、4.18%和3.97%。
具体发行条款如下：
2015第20期、第12期和第五期增发债
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招标规模上限 5/7/10年：60亿元
期限/计息方式 5/7/10年固息
招标时间 9月18日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 9月22日
起息日 5年：8月28日；7年：5月4日；10年：2月27日
发行期 9/21-22
上市日 9月24日
基本承销额 无
承揽费 5年：0.10%；7/10年：0.15%
-------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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