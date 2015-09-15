金属期市：伦敦期铜持稳，市场静候美联储会议结果

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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消息人士称，中国当局已收回高达一万亿元人民币(1,570亿美元)的地方闲置财政存量资金，目前中国当局正在寻找刺激经济成长的方式。
周一数据显示，欧元区7月工业生产数据优于预期，显示如果保持这股趋势，那么稳定的第三季经济增长可期。
中储股份 周二公告称，拟向摩科瑞资本收购Henry Bath & Son Limited(简称HB集团)51%股权，收购价格约6,000万美元。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/李婷仪 审校 李爽/王丽鑫)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。