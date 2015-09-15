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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 10:03 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，市场静候美联储会议结果

消息人士称，中国当局已收回高达一万亿元人民币(1,570亿美元)的地方闲置财政存量资金，目前中国当局正在寻找刺激经济成长的方式。

周一数据显示，欧元区7月工业生产数据优于预期，显示如果保持这股趋势，那么稳定的第三季经济增长可期。

中储股份 周二公告称，拟向摩科瑞资本收购Henry Bath & Son Limited(简称HB集团)51%股权，收购价格约6,000万美元。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/李婷仪 审校 李爽/王丽鑫)

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