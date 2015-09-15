日本股市：日经指数早盘上涨，食品加工业并购消息带动大盘上扬

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
食品行业进一步整合的预期提振其他食品加工商，如水产品生产商Nippon Suisan Kaisha 和Toyo Suisan Kaisha ，两者分别上扬1.9%和2.2%。
东芝 逆市大跌6.9%，此前该公司公布第一季录得亏损 。东京证交所还将该股列入观察名单，并处以9,120万日圆罚款。
日经指数 早盘中段上涨1.2%至18,182.88点，上日跌1.6%。
投资者还在等待日本央行的会议结果。市场广泛预期日本央行维持当前货币宽松规模不变。
“我们认为不会放宽政策，但投资者保持谨慎，因为总裁黑田东彦。去年市场原本预期不会有宽松之举，而他让市场大感意外，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
Takahashi还表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四结束关键政策会议之前，投资者将保持审慎。
东证股价指数 上涨1.2%至1,479.75点，JPX-日经400指数 涨1.3%至13,278.05点。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。