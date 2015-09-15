日本股市：日经指数早盘上涨，食品加工业并购消息带动大盘上扬

食品行业进一步整合的预期提振其他食品加工商，如水产品生产商Nippon Suisan Kaisha 和Toyo Suisan Kaisha ，两者分别上扬1.9%和2.2%。

东芝 逆市大跌6.9%，此前该公司公布第一季录得亏损 。东京证交所还将该股列入观察名单，并处以9,120万日圆罚款。

日经指数 早盘中段上涨1.2%至18,182.88点，上日跌1.6%。

投资者还在等待日本央行的会议结果。市场广泛预期日本央行维持当前货币宽松规模不变。

“我们认为不会放宽政策，但投资者保持谨慎，因为总裁黑田东彦。去年市场原本预期不会有宽松之举，而他让市场大感意外，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。

Takahashi还表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四结束关键政策会议之前，投资者将保持审慎。