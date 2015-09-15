全球经济：世行警告，美联储加息可能降低流入新兴市场资金

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透华盛顿9月15日 - 世界银行经济学家在周二公布的报告中称，随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)展开货币政策正常化，市场预期美国加息可能使流入新兴市场资金规模下降高达45%。
美联储周四仍有可能温和升息，不过经济学家和投资者对联储是现在还是今年晚些时候行动看法分歧。
世界银行这份报告称，虽然多数人预期美联储收紧政策周期将平稳进行，但如果投资者开始预期更激进的加息，推升长期债券收益率，那么有可能会严重影响资金流动。
美国、欧元区、英国和日本公债收益率上升1个百分点，可能令流入新兴和前沿经济体的资金一年内就减少45%，最高相当于他们经济产出总规模的2.2个百分点。
“在即将到来的收紧周期，新兴和前沿经济体可能抱持乐观的希望，但鉴于其中蕴含着诸多风险，他们最好系紧安全带防范前路崎岖，”该报告作者之一Carlos Arteta表示。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
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路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存