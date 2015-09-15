《全球汇市》澳元由升转跌，日本央行政策决议公布在即

* 澳洲央行会议记录公布后澳元下滑

* 澳元一度触及两周高位，之前总理阿博特在选举中落败

* 美元指数接近8月末以来低点

路透东京9月15日 - 澳元周二下滑，之前澳洲央行会议记录未能激励澳元扩大涨幅；寄望日本央行政策会议对日圆走势起到催化作用。

澳元和新西兰元稍早兑美元和日圆涨至两周高位，之前，执政的自由党领导人阿博特在周一的投票中败给老对手滕博尔。

在澳洲央行9月政策会议记录公布后，澳元 跌至0.7130美元，较纽约尾盘下滑0.1%，中国股市下跌也拖累了澳元。

“由于大宗商品市场依然低迷，卖方仍在等待逢高出脱澳元，”一家日本银行的交易员说。

澳元稍早曾触及两周高点0.7166美元，因执政的自由党领导人阿博特在周一的投票中败给老对手滕博尔(Malcolm Turnbull)。 这给澳元带来提振。

滕博尔周二将宣誓入职，将成为澳洲新总理。

而澳洲国库部长霍基有可能会被撤换掉，这也提振了澳元。

“我们认为，由于对澳洲预算的接受度不高，加上外界认为霍基缺乏解读经济的能力，市场已经不信任霍基，”花旗分析师在给客户的报告中写道。

“我们认为，在阿博特和霍基的领导下，经济和财政政策缺乏方向，导致数月以来企业和消费者信心都受到负面影响。”

由于澳洲央行会议记录已经出炉，目前的市场焦点转向日本央行方面。

外界普遍预期，日本央行周二将维持当前的货币宽松政策不变，但近几周经济数据欠佳，增强了央行可能会采取行动刺激经济的猜测。

“虽然人们预计(日本央行)不会进一步宽松，但可能有少数人冀望央行今天会意外放松政策。所以，我认为如果政策没有调整，那么日圆可能会短暂上扬，”三井住友信托银行首席交易员Osao Iizuka称。

“但与此同时，日圆涨势应该有限，因为许多投资者相信日本央行未来会放松政策，”他补充道。

日本央行料在0300-0500GMT期间公布政策决定。

美元兑日圆 上涨0.2%至120.45；周一下跌0.3%，美联储周四召开至关重要的政策会议前，全球股市焦虑不安。

美元指数 报95.303，周一曾跌至8月底来最低94.913，交易商紧张观望美联储本周会否在近十年来首次升息。

上月以来金融市场震荡，让很多投资者认为美联储本周不会升息，以避免市场进一步动荡，这抑制了美元的走势。

然而，金融市场反映美国升息的机率约在30%。

欧元 报在1.1310美元，周一曾高见1.1373美元，为8月26日以来高点。

今日稍晚将有连串经济数据出炉，包括美国零售销售及工业生产、德国经济景气报告，以及英国通胀数据。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1318 1.1318 0.00 -6.44 1.2097

美元/日圆 120.31 120.22 0.07 0.71 119.68

欧元/日圆 136.17 136.06 0.08 -6.23 144.78

美元/瑞郎 0.9672 0.9677 -0.05 -2.71 0.9941

英镑/美元 1.5416 1.5424 -0.05 -1.01 1.5573

美元/加元 1.3255 1.3261 -0.05 14.09 1.1618

澳元/美元 0.7126 0.7135 -0.13 -12.76 0.8168

新西兰元/美元 0.6309 0.6324 -0.24 -19.08 0.7797

澳元/日圆 85.730 85.780 -0.06 -12.28 97.750

新西兰元/日圆 75.900 76.030 -0.17 -18.82 93.310

英镑/日圆 185.47 185.43 0.02 -0.20 186.38

澳元/新西兰元 1.1284 1.1259 0.22 7.78 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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