中国金融：陆金所公布其全平台战略，拓展基金频道及跨境业务

路透上海9月16日 - 中国平安 旗下上海陆家嘴国际金融资产交易市场公司（陆金所）周二稍晚宣布其全平台战略，其业务领域由原先的P2P网贷拓展至基金和跨境业务，目标是打造成满足用户不同人生阶段财富管理需求的一站式平台。

陆金所同时宣布其域名由Lufax.com改为Lu.com，以方便国内用户记忆。作为全平台战略的一部分，陆金所周二还与国内最大餐饮O2O（线上线下）平台--饿了么、东方梦工厂等跨界合作，增加互联网投资理财的趣味性。

“我们要做更开放的平台，目标没变，但方法有变。”陆金所董事长兼首席执行官（CEO）计葵生指出，今年陆金所将与更多的保险、银行、基金、资产管理公司、P2P平台以及房地产金融机构合作，给不同类型及不同风险偏好的投资者更多的选择。

陆金所稍早已开发出基金频道和P2P网贷开放式平台--人民公社平台，吸引众多基金产品和P2P产品在其平台上挂牌。至9月，基金频道已上线35家基金公司1,100多只基金产品，公司预计至今年底，合作基金公司将达90家左右。

他还介绍称，近期陆金所还进行了首笔跨境业务。公司拟引入美国互联网金融产品，通过QDII（合格境内机构投资者）渠道，向陆金所的用户群推荐。

陆金所庞大的用户群及交易规模，给了其开放平台的底气。计葵生说，“我们只有把自己基础做得足够大，其他机构和合作方才会来跟你玩。”

陆金所已成为国内最大的互联网财富管理平台。截止6月底，成立近四年的陆金所累计交易量已达8,015亿元人民币，其中个人投资者交易量为2,013亿元。而过去两个月，个人端的交易量达600-700亿元。在目前1,300万用户数的基础上，每月新增客户量达120-130万。

陆金所在新闻会上还宣布了三起跨界合作项目，例如陆金所与东方梦工厂的《功夫熊猫3》合作推出一款娱乐权益类投资产品，用户不仅可获得较高的投资收益，还将获得《功夫熊猫3》电影的相关权益。

中国第二大寿险公司--中国平安上月宣布，全资子公司平安海外控股拟将其所持有的普惠有限100%股权，转让给陆金所控股，股权转让对价为19.538亿美元。合并完成后，普惠有限与陆金所成为陆金所控股旗下并立的兄弟公司。外界普遍认为，陆金所控股为中国平安未来分拆上市的平台。