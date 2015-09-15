韩国金融市场：韩股早盘小涨，韩元则持稳

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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中午时分，外资在主板市场温和买超74亿韩元股票。如果收盘前保持这个步调，可望中止连续28个交易日的卖超行情。
第一毛织 与三星物产合并后恢复交易，三星物产占主板市值2.5%。三星物产股价上涨1.9%至161,500韩元。
汇市方面，韩元兑美元 持平，报在1,182.3，与上日收盘价1,183.1相较几无变动。
“韩元缩减盘初涨幅，因上海股市大幅开低，而且投资人也在等待日本央行决议。”东部证券 分析师Yuna Park说。
三年期公债期货9月合约 上涨0.02点至109.59。
0233GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,182.3 1,183.1
日圆/韩元 9.8195/292 9.8281
韩国公债期货 * 109.59 109.57
韩国综合股价指数 1,934.81 1,931.46
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 白云/李婷仪 审校 郑茵/于春红)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。