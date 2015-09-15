韩国金融市场：韩股早盘小涨，韩元则持稳

中午时分，外资在主板市场温和买超74亿韩元股票。如果收盘前保持这个步调，可望中止连续28个交易日的卖超行情。

第一毛织 与三星物产合并后恢复交易，三星物产占主板市值2.5%。三星物产股价上涨1.9%至161,500韩元。

汇市方面，韩元兑美元 持平，报在1,182.3，与上日收盘价1,183.1相较几无变动。

“韩元缩减盘初涨幅，因上海股市大幅开低，而且投资人也在等待日本央行决议。”东部证券 分析师Yuna Park说。

三年期公债期货9月合约 上涨0.02点至109.59。

0233GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,182.3 1,183.1

日圆/韩元 9.8195/292 9.8281

韩国公债期货 * 109.59 109.57

韩国综合股价指数 1,934.81 1,931.46

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数