澳新汇市：澳元守住涨势，即将上任的澳洲新总理成关注焦点

“企业信心有望持续增强，降低了进一步降息的可能性，最起码将可能使澳洲央行在更长时间内持观望态度，”加皇资本市场资深分析师Su-Lin Ong称。

债券期货市场目前预计澳洲央行12月前再次降息的概率不及50%，上周的预期概率约为60%。

澳洲央行9月1日政策会议的会议记录称，第二季经济增长数据疲弱并不令人意外，委员认为一些经济活动指标已经显示出最近数月经济有所好转，并称“委员会认为维持利率不变是恰当的。”

澳洲央行本月稍早将指标利率维持在2%的纪录低位不变。

本周焦点放在美联储方面，市场仍在猜测美联储届时是否会升息，还是选择在12月或明年初进行。

这也令新西兰元 盘整，兑美元报0.6320左右，已连续第三个交易日基本持平。投资者还在等待新西兰国内重要经济数据的发布。

乳品行业巨擘恒天然(Fonterra)乳品拍卖会及新西兰经常帐数据将于周三发布，周四将公布国内生产总值(GDP)数据。

新西兰元阻力位在0.6345，支撑位为0.6300。新西兰元上月跌穿0.6200，为2009年以来最低水平。(完)

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