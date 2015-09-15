中国能源：8月全社会用电量同比增长1.9%，创2月以来最高增速--能源局

路透北京9月15日 - 中国国家能源局周二发布数据显示，8月全社会用电量5,124亿千瓦 时，同比增长1.9%，扭转7月下降1.3%的势头，且为2月以来最高增速。 其中，值得注意的是，8月工业用电量同比增长0.8%，亦为2月以来最高水平。 能源局网站刊登新闻稿显示，今年1-8月全国全社会用电量累计36,780亿千瓦时，同比 增长1.0%；其中第二产业用电量同比下降0.7%，第三产业用电量同比增长7.5%。 同期，全国发电设备累计平均利用小时为2,658小时，同比减少205小时；电源新增生产 能力（正式投产）6,074万千瓦，其中，水电790万千瓦，火电3082万千瓦。 以下为2015年以来单月全社会用电量和工业用电量同比增速一览：（%） 全国全社会用电 工业用电 量 量 2015年8月 1.9 0.8 7月 -1.3 -3.3 6月 1.8 0.7 5月 1.6 -0.6 4月 1.3 -1.1 3月 -2.2 -4.1 2月 -6.3 -9.5 1-2月 2.5 1.3 2014年全年 3.8 3.7 2013年全年 7.5 6.9 注：能源局未公布2015年1月单月用电量详 情，但在公布2月单月数据时，也会公布1-2 月累计数据。(完) (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)