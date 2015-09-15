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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 11:31 BJT

中国能源：8月全社会用电量同比增长1.9%，创2月以来最高增速--能源局

路透北京9月15日 - 中国国家能源局周二发布数据显示，8月全社会用电量5,124亿千瓦
时，同比增长1.9%，扭转7月下降1.3%的势头，且为2月以来最高增速。
    
    其中，值得注意的是，8月工业用电量同比增长0.8%，亦为2月以来最高水平。
    
    能源局网站刊登新闻稿显示，今年1-8月全国全社会用电量累计36,780亿千瓦时，同比
增长1.0%；其中第二产业用电量同比下降0.7%，第三产业用电量同比增长7.5%。

    同期，全国发电设备累计平均利用小时为2,658小时，同比减少205小时；电源新增生产
能力（正式投产）6,074万千瓦，其中，水电790万千瓦，火电3082万千瓦。    
    
    以下为2015年以来单月全社会用电量和工业用电量同比增速一览：（%）
               全国全社会用电  工业用电
                     量           量
 2015年8月          1.9          0.8
 7月                -1.3         -3.3
 6月                1.8          0.7
 5月                1.6          -0.6
 4月                1.3          -1.1
 3月                -2.2         -4.1
 2月                -6.3         -9.5
 1-2月              2.5          1.3
 2014年全年         3.8          3.7
 2013年全年         7.5          6.9
 注：能源局未公布2015年1月单月用电量详
 情，但在公布2月单月数据时，也会公布1-2
 月累计数据。(完)
 
 (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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