《汇市简讯》日央行对经济看法利空，增大10月放宽政策预期

0318GMT

* 日本央行调降对经济评估，触动敏感神经

* 美元兑日圆从120.30-40附近跌至120.10，在120.00之前存在买盘

* 买单料一路向下来到昨夜所及低点119.85

* 在该点下方料有一些止损单，不过在119.70水准挂有更多买单，今日将有9.1亿美元期权到期。

* 日本央行对经济的看法更加利空，增大了10月放宽政策的预期。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价