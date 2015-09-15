《汇市简讯》日央行对经济看法利空，增大10月放宽政策预期

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 日本央行调降对经济评估，触动敏感神经
* 美元兑日圆从120.30-40附近跌至120.10，在120.00之前存在买盘
* 买单料一路向下来到昨夜所及低点119.85
* 在该点下方料有一些止损单，不过在119.70水准挂有更多买单，今日将有9.1亿美元期权到期。
* 日本央行对经济的看法更加利空，增大了10月放宽政策的预期。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 高琦)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。