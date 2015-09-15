中国汇市：人民币早盘微跌中间价则三连升，美联储议息在即观望气氛渐浓

* 人民币早盘微跌，中间价三连升至一周高点

* 人民币仍存一定贬值预期，央行不时出手干预

* 早间交易系统故障，成交略有减少

* 美联储议息会议前市场观望气氛渐浓

路透上海9月15日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微跌，中间价则三连升至一周高点。交易员表示，人民币仍存一定贬值预期，央行亦不时出手干预，短期料在6.37元附近支撑明显；而美联储议息决议公布在即，市场观望气氛渐浓，汇市料延续横向整理。

他们并指出，因为交易系统故障，前半小时无法登陆导致上半日成交较昨上半日有所减少；央行表态放宽境外央行类机构进入银行间外汇市场影响料有限，从放宽到实际落实和开始影响市场时间跨度会比较长。

“（美元/人民币）6.37上不太去了，跟之前走势有点像，感觉这个位置要压一下，关键是央妈的态度不太明确啊。美联储马上要利率决议了，大家也会稍微观望一下。”一中资大行交易员表示。

中国央行周一晚间称，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。境外央行类机构进行远期、掉期和期权等衍生品交易属于银行间市场交易，不属于银行柜台业务，不需要为此类交易交存外汇风险准备金。

北京时间11:36，中国人民币兑美元 即期报6.3682，上日收报6.3679元。今日人民币兑美元中间价 报6.3665元，上日中间价为6.3709元。人民币兑美元即期早盘成交量 为67亿美元，较上日半日84亿美元减少两成，较之前动辄200亿美元的半日成交而言，显得非常清淡。

全球汇市方面，澳元周二下滑，之前澳洲央行会议记录未能激励澳元扩大涨幅；寄望日本央行政策会议对日圆走势起到催化作用。美元指数则接近8月末以来低点。

美联储将于16-17日召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不安的变数即将尘埃落定。

路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将启动近10年来的首次加息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。

中国外汇交易中心周二更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3697。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5825元, 上日尾盘为6.595元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3993/6.4002元, 上一交易日尾盘报6.4048元。