中国汇市：人民币早盘微跌中间价则三连升，美联储议息在即观望气氛渐浓

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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* 人民币早盘微跌，中间价三连升至一周高点
* 人民币仍存一定贬值预期，央行不时出手干预
* 早间交易系统故障，成交略有减少
* 美联储议息会议前市场观望气氛渐浓
路透上海9月15日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微跌，中间价则三连升至一周高点。交易员表示，人民币仍存一定贬值预期，央行亦不时出手干预，短期料在6.37元附近支撑明显；而美联储议息决议公布在即，市场观望气氛渐浓，汇市料延续横向整理。
他们并指出，因为交易系统故障，前半小时无法登陆导致上半日成交较昨上半日有所减少；央行表态放宽境外央行类机构进入银行间外汇市场影响料有限，从放宽到实际落实和开始影响市场时间跨度会比较长。
“（美元/人民币）6.37上不太去了，跟之前走势有点像，感觉这个位置要压一下，关键是央妈的态度不太明确啊。美联储马上要利率决议了，大家也会稍微观望一下。”一中资大行交易员表示。
中国央行周一晚间称，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。境外央行类机构进行远期、掉期和期权等衍生品交易属于银行间市场交易，不属于银行柜台业务，不需要为此类交易交存外汇风险准备金。
北京时间11:36，中国人民币兑美元 即期报6.3682，上日收报6.3679元。今日人民币兑美元中间价 报6.3665元，上日中间价为6.3709元。人民币兑美元即期早盘成交量 为67亿美元，较上日半日84亿美元减少两成，较之前动辄200亿美元的半日成交而言，显得非常清淡。
全球汇市方面，澳元周二下滑，之前澳洲央行会议记录未能激励澳元扩大涨幅；寄望日本央行政策会议对日圆走势起到催化作用。美元指数则接近8月末以来低点。
美联储将于16-17日召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不安的变数即将尘埃落定。
路透调查显示，有微弱多数的受访者坚持看法，预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将启动近10年来的首次加息，即便市场模型暗示，对全球市场波动性和经济成长的担忧将推迟收紧货币政策的时间。
中国外汇交易中心周二更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3697。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5825元, 上日尾盘为6.595元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3993/6.4002元, 上一交易日尾盘报6.4048元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。