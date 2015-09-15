路透基点：台湾中华工程完成64亿台币再融资案--TRLPC

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透香港9月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，台湾上市企业中华工程上周四完成一笔64亿台币(2.07亿美元)再融资案。
消息人士称，第一银行和合作金库银行为原始牵头行兼簿记行(MLAB)。国际票券和兆丰国际商业银行在一般银团阶段加入成为MLAB，另有六家银行以一般参贷行头衔加入联贷。
这笔贷款包括ABC三部分，A部分为44亿台币，B部分为18亿台币五年期循环贷款，C部分为8亿台币商业票据担保。
A部分进一步分为A1及A2；A1为24亿台币五年期定期贷款，A2为20亿台币付款担保，期限最高4.5年。
A2及B部分合计不得超过32亿台币。C部分期限为一年，可按年延长。C部分最长可至五年。
A1及B部分的利率为两年期邮储利率加码158个基点，A2设有一笔100个基点的年度担保费用。
资金用于2014年9月一笔五年期92亿台币贷款的再融资、营运资本及发行一笔商票保证。
额度分配如下，单位为百万台币。
MLAB：
合作金库银行 1,500
第一银行 1,400
国际票券 800
兆丰银行 650
一般参贷行：
台湾银行 400
华南银行 400
台湾企银 400
全国农业金库 350
彰化银行 250
台中商业银行 250
总计： 6,400
(完)
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