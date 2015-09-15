重发-中国货币市场：公开市场单日净回笼未改资金平衡，存准新规实施暂无影响

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路透上海9月15日 - 中国银行间市场周二主要回购利率 微升。今日公开市场逆回购操作规模较上周大减，加上国库现金定存到期，单日净回笼达1,500亿元，不过流动性在恢复稳中偏松后已有一定承受力，资金供需仍属平衡；此外存准新规今日正式实施，对市场暂无影响。

交易员并指出，8月外汇占款创纪录下降，汇率贬值预期对人民币流动性的压力短期仍难消，不过央行连续的维稳动作仍支撑市场信心，未来资金面料总体应能保持稳定。

“一大早的时候还挺好，后来不像那么宽松了，但需求也满足的差不多了，平衡吧，”华东一银行交易员称。

她谈到，尽管上月外汇占款巨幅减少，但央行通过降准以及公开市场、MLF（中期借贷便利）等，基本弥补了流动性的失血，未来如果外汇占款下降势头不改，央行政策支持仍会跟上。

央行周一公布8月金融机构外汇占款连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅，且为7月降幅的近三倍，凸显人民币中间价汇改后，实体层面资本外流压力不减，央行仍有必要降准以维稳资金面。

上海一银行交易员表示，尽管公开市场单日净回笼规模不小，但由于资金面逐渐缓和后，资金需求也相应有所减少，因此流动性受此冲击尚属可控。

央行公开市场今日进行500亿元人民币七天逆回购操作，利率持平于2.35%，规模较上周同期缩减逾六成。据路透统计，公开市场本周将有2,300亿元逆回购到期，其中周二到期1,500亿元。此外，今日还有500亿国库现金定存到期。

而今日起存款准备金考核将正式采用平均法，市场人士认为，存款新规的实施有望在未来流动性较为紧张的时候，减轻机构的日间平头寸的压力，熨平资金面的短期波动。

上述华东的银行交易员谈到，平均法新规允许银行每旬10天内的存款准备金可上下浮动，并给予了1%的可透支额度。只要简单平均后符合上个时点（如上旬的考核时点为上月末的最后一日）的考核标准即可。

她认为，新规实施后，银行平时就可以更为自由地安排资金头寸，资金宽松的时候没什么影响，但流动性紧张时的缓冲作用就会比较明显。

央行上周五表示，自9月15日起改革存款准备金考核制度，由现行的时点法改为平均法考核，允许金融机存款准备金日终余额与准备金考核基数之比低于法定存款准备金率1个（含）百分点以内。分析人士认为，短期资金面状况不会因该规则变化出现较大改变，长期而言资金面波动会降低，从而减少银行超储率。

此外，路透引述消息人士称，中国当局已收回高达一万亿元人民币(1,570亿美元)的地方闲置财政存量资金，目前中国当局正在寻找刺激经济成长的方式。

北京一银行交易员对此表示，地方财政闲置的存量资金此前应该也是在银行体系中的，如果上收中央财政后很快就作为支出投放下去，对资金面基本上影响很小；但如果上收后暂时进入国库，那反而对流动性形成短期抽离压力。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8821 1.8745 +0.76

七天 2.3631 2.3510 +1.21

14天 2.5605 2.5492 +1.13

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4700 1.5000 -3.00

七天 1.6700 1.3100 +36.00

14天 1.7500 1.6500 +10.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8700 +1.00

七天 2.3700 2.3600 +1.00

14天 2.5600 2.5700 -1.00

Shibor

其中:隔夜 1.8990 1.8990 +0.00

七天 2.3920 2.3940 -0.20

三个月 3.1130 3.1060 +0.70