《全球汇市》日圆在日央行决定公布后微升，澳元触及两周高位

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1314 1.1318 -0.04 -6.47 1.2097
美元/日圆 120.05 120.22 -0.14 0.49 119.68
欧元/日圆 135.82 136.06 -0.18 -6.47 144.78
美元/瑞郎 0.9679 0.9677 0.02 -2.64 0.9941
英镑/美元 1.5423 1.5424 -0.01 -0.96 1.5573
美元/加元 1.3257 1.3261 -0.03 14.11 1.1618
澳元/美元 0.7131 0.7135 -0.06 -12.70 0.8168
新西兰元/美元 0.6312 0.6324 -0.19 -19.05 0.7797
澳元/日圆 85.610 85.780 -0.20 -12.40 97.750
新西兰元/日圆 75.780 76.030 -0.33 -18.95 93.310
英镑/日圆 185.15 185.43 -0.15 -0.37 186.38
澳元/新西兰元 1.1287 1.1259 0.25 7.81 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/陈宗琦/李婷仪 审校 白云/高琦/于春红/李爽)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。