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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 12:43 BJT

《全球汇市》日圆在日央行决定公布后微升，澳元触及两周高位

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1314 1.1318 -0.04 -6.47 1.2097

美元/日圆 120.05 120.22 -0.14 0.49 119.68

欧元/日圆 135.82 136.06 -0.18 -6.47 144.78

美元/瑞郎 0.9679 0.9677 0.02 -2.64 0.9941

英镑/美元 1.5423 1.5424 -0.01 -0.96 1.5573

美元/加元 1.3257 1.3261 -0.03 14.11 1.1618

澳元/美元 0.7131 0.7135 -0.06 -12.70 0.8168

新西兰元/美元 0.6312 0.6324 -0.19 -19.05 0.7797

澳元/日圆 85.610 85.780 -0.20 -12.40 97.750

新西兰元/日圆 75.780 76.030 -0.33 -18.95 93.310

英镑/日圆 185.15 185.43 -0.15 -0.37 186.38

澳元/新西兰元 1.1287 1.1259 0.25 7.81 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/许娜/陈宗琦/李婷仪 审校 白云/高琦/于春红/李爽)

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