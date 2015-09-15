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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 13:06 BJT

日本债市：公债期货跌至两周低点，此前日央行未进一步放宽政策

10年期日债收益率 上涨2.5个基点，至0.380%，中期日债遭遇抛压，五年期日债收益率 涨至一个月高位0.085%。

市场一直有人揣测日本央行可能调降超额准备金利率，作为进一步宽松的措施，不过央行总裁黑田东彦上周否认央行在考虑这个选项。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.015% +0.5 0.010%

五年期公债 0.085% +2.0 0.065%

10年期公债 0.380% +2.5 0.355%

20年期公债 1.135% +2.0 1.115%

30年期公债 1.425% +1.0 1.415%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.82 -0.21 148.03

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪/白云; 审校 许娜/戴素萍)

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