主要国家经济指标预测--9月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月16日(三) 0830 英国请领失业金人数(千人) 8月 减少5 减少4.9 按ILO标准计算的失业率 截至7月的三个月 5.6% 5.6% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.5% +2.4% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.9% +2.8% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 正5.9 0900 欧元区HICP(较前月) 8月终值 持平 -0.6% (较上年同期) +0.2% +0.2% 扣除食品与能源的HICP(较前月) +0.3% -0.6% (较上年同期) +1.0% +0.9% 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.2% 薪资(较上年同期) -- +2.2% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 430.8 再融资指数 -- 1,713.4 1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 +1.0% +1.2% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.2% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.8% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.4% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 61 61 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 8月 -- +0.2% 2000 美国整体资本净流动(亿美元) 7月 -- 净流出1,103 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入698 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.5% +0.2% 国内生产总值(较上年同期) +2.5% +2.6% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,205 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超9,860 2350 日本出口(较上年同期) 8月 +4.0% +7.6% 进口(较上年同期) -2.2% -3.2% 贸易收支(亿日圆) 逆差5,413 逆差2,681 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月15日(二) -- 韩国出口(较上年同期) 8月修正值 -14.9% -- 进口(较上年同期) -18.3% -- 贸易收支(亿美元) 顺差43 -- 0130 澳洲新车销量 8月 -1.6% -- 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.1% +0.2% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.2% (较上年同期) 持平 持平 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.1% +0.9% 扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.2% +0.9% 0830 英国未经季调生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月 -2.4% -2.4% (较上年同期) -13.8% -13.7% 产出物价(较前月) -0.4% -0.2% (较上年同期) -1.8% -1.7% 核心产出(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.1% +0.2% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 9月 正12.1 正18.5 现况指数 正67.5 正64.0 0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 +0.3% -- (较上年同期) +0.8% -- 0900 欧元区贸易收支(亿欧元，未经季节调整) 7月 顺差314 -- 1230 美国纽约联储制造业指数 9月 负14.67 负0.75 1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.1% +0.2% 1315 美国工业生产(较前月) 8月 -0.4% -0.2% 产能利用率 77.6% 77.8% 制造业产出(较前月) -0.5% -0.3% 1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.1% +0.1% 2245 新西兰经常账(亿新西兰元) 第二季 赤字12.2 赤字15 年度经常帐(亿新西兰元) 截至6月30日 赤字83 赤字88 (完)