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亚洲 | 2015年 9月 16日 星期三 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--9月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    9月16日(三)
    0830 英国请领失业金人数(千人)                      8月      减少5     减少4.9
             按ILO标准计算的失业率             截至7月的三个月   5.6%        5.6%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.5%       +2.4%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.9%       +2.8%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                         9月         --       正5.9
    0900 欧元区HICP(较前月)                        8月终值       持平       -0.6%
                   (较上年同期)                                 +0.2%       +0.2%
               扣除食品与能源的HICP(较前月)                     +0.3%       -0.6%
                                   (较上年同期)                 +1.0%       +0.9%
    0900 欧元区劳工成本(较上年同期)                  第二季        --       +2.2%
                   薪资(较上年同期)                                --       +2.2%
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周         --       430.8
             再融资指数                                            --     1,713.4
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      7月      +1.0%       +1.2%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   8月       持平       +0.1%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +0.2%       +0.2%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.1%       +0.1%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +1.9%       +1.8%
             每周平均实质所得(较前月)                              --       +0.4%
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          9月         61          61
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值               8月         --       +0.2%
    2000 美国整体资本净流动(亿美元)                    7月         -- 净流出1,103
         外国购买美国公债(亿美元)                                  --   净买入698 
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季    +0.5%       +0.2%
               国内生产总值(较上年同期)                         +2.5%       +2.6%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周        --  买超11,205
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --   卖超9,860
    2350 日本出口(较上年同期)                          8月      +4.0%       +7.6%
             进口(较上年同期)                                   -2.2%       -3.2%
             贸易收支(亿日圆)                               逆差5,413   逆差2,681


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    9月15日(二)
     --  韩国出口(较上年同期)                     8月修正值    -14.9%        --
             进口(较上年同期)                                  -18.3%        --
             贸易收支(亿美元)                                  顺差43        --
    0130 澳洲新车销量                                  8月      -1.6%        --
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      8月终值      +0.4%      +0.4%
                                (较上年同期)                    +0.1%      +0.2%
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               8月      +0.2%      +0.2%
                                (较上年同期)                     持平      持平
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.5%      +0.3%
                              (较上年同期)                      +1.1%      +0.9% 
             扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)            +0.5%      +0.3% 
                                            (较上年同期)        +1.2%      +0.9%
    0830 英国未经季调生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 8月    -2.4%      -2.4%
                                      (较上年同期)             -13.8%     -13.7% 
                                       产出物价(较前月)         -0.4%      -0.2% 
                                           (较上年同期)         -1.8%      -1.7% 
                                       核心产出(较前月)          持平       持平 
                                           (较上年同期)         +0.1%      +0.2% 
    0900 德国ZEW经济景气判断指数                       9月     正12.1     正18.5 
                现况指数                                       正67.5     正64.0 
    0900 欧元区就业人口(较前季)                      第二季     +0.3%         -- 
                   (较上年同期)                                 +0.8%         -- 
    0900 欧元区贸易收支(亿欧元，未经季节调整)          7月    顺差314         -- 
    1230 美国纽约联储制造业指数                        9月    负14.67     负0.75 
    1230 美国零售销售(较前月)                          8月      +0.2%      +0.3% 
              扣除汽车的零售销售(较前月)                        +0.1%      +0.2% 
    1315 美国工业生产(较前月)                          8月      -0.4%      -0.2% 
             产能利用率                                         77.6%      77.8% 
             制造业产出(较前月)                                 -0.5%      -0.3% 
    1400 美国企业库存(较前月)                          7月      +0.1%      +0.1% 
    2245 新西兰经常账(亿新西兰元)                   第二季   赤字12.2     赤字15
               年度经常帐(亿新西兰元)          截至6月30日     赤字83     赤字88
    (完)

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