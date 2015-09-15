台湾股市：收跌失守8,300点，短线料整理待美联储利率决策变数厘清

路透台北9月15日 - 台湾股市周二收跌失守8,300点。分析师表示，尽管今日亚股涨跌互见，但中国股市持续下跌拖累台股收低，且美联储利率决策变数当前，令台股量能持续萎缩；短线指数料暂在既有区间横向整理，静待美联储利率决策变数厘清。

台湾加权股价指数 收跌0.57%或47.30点，报8,259.99点；今日成交初值 为685.88亿台币，上交易日修正后为766.65亿。

日盛投顾协理钟国忠指出，今日台股成交量不及700亿台币，凸显市场观望气氛浓厚，一则观望美联储利率决策，二则观望明日台指期结算后外资动向，短线量能不彰造成上攻季线的动能不足，且近期陆股表现欠佳，也波及台股续攻乏力。

〞短线缺量没有上攻季线动能，就算攻上去也是虚虚的。〞他预估，短线指数主交投暂看在8,050-8,350点间整理。

富兰克林华美投信投资长李祖任则表示，美联储利率会议将召开，市场仍担忧美国升息将加速短期资金流出，间接影响投资人追价意愿，预期现阶段台股维持整理格局机会较高。操作上，短线杀低力道不强，但也未见大幅追高买盘，区间走势下操作应回归个股表现，建议可留意财报及营收表现佳的个股。

本地时间14:03，MSCI亚太明晟指数 跌0.79%，中国股市沪综指 走跌3.46%、港股 也跌0.43%。(完)

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