版本:
中国
债券 | 2015年 9月 15日 星期二 14:26 BJT

《汇市简讯》利率及数据预测暗示欧元/美元将走跌

0614GMT
    
    * 利率市场表现令欧元/美元面临些许下跌压力
    * 两年期美国/德国公债收益率利差报97个基点，逼近100个基点大关
，昨日报94个基点
    * 中国股市再度重挫，沪综指跌幅约3%，E-迷你标普500指数期货持
平，日经指数收盘上涨0.34%
    * 附近没有大规模的期权到期，图表 link.reuters.com/vug65w
    * 就市场对于德国ZEW经济景气指数及美国零售销售数据预估来看，
欧元/美元恐有下跌压力
    * 波动区间1.1280-1.1380，主要支撑位于100小时均线切入位1.1268
以及1.1715跌至1.1088的50%回档位1.1401(完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张明钧; 审校 张涛)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐