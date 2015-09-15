《汇市简讯》利率及数据预测暗示欧元/美元将走跌

0614GMT * 利率市场表现令欧元/美元面临些许下跌压力 * 两年期美国/德国公债收益率利差报97个基点，逼近100个基点大关 ，昨日报94个基点 * 中国股市再度重挫，沪综指跌幅约3%，E-迷你标普500指数期货持 平，日经指数收盘上涨0.34% * 附近没有大规模的期权到期，图表 link.reuters.com/vug65w * 就市场对于德国ZEW经济景气指数及美国零售销售数据预估来看， 欧元/美元恐有下跌压力 * 波动区间1.1280-1.1380，主要支撑位于100小时均线切入位1.1268 以及1.1715跌至1.1088的50%回档位1.1401(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张涛)