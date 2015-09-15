国际油市：布兰特原油下跌，因亚洲经济持续低迷

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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0605GMT，近月美国原油期货 较前一交易日涨0.19美元至每桶44.19美元；而布兰特原油期货 则下跌0.10美元至每桶46.27美元。
“随着亚洲需求的放缓，油市前景依然不明朗。亚洲需求放缓不光是受到中国经济下滑的拖累，同时还归咎于中国、马来西亚和泰国等国不断上升的政治风险，”Energy Aspects称。
路透调查显示，日本制造业信心9月创一年最大降幅，跌至八个月低点，随着中国带动的全球经济放缓忧虑加剧，预计还将进一步恶化。
受重点支出预算执行进度加快提振，中国8月全国一般公共预算支出同比劲增25.9%，创四个月新高 。但中国股市不为所动，主要股指下跌约3%。
“2015年上半年中国官方GDP数据为同比增长7%，这一官方的经济成长数据与大宗商品需求增长情况形成鲜明反差，大宗商品需求增幅今年以来一直维持低位，”能源咨询机构Wood Mackenzie表示，并称其中国活动指数暗示，第二季经济增长率为5.3%，第三季仅为4.5%。
供应方面，委内瑞拉总统马杜罗周一表示，现在是时候举行石油输出国组织(OPEC)成员国首脑会议，同时他将向OPEC提交该国制定的提振油价计划。
但OPEC的中东地区成员国面临愈演愈烈的竞争，迄今一直承诺维持高产量以保卫市场份额。
事实上，科威特和沙特阿拉伯等低成本的中东产油国都在竞相压低油价，吸引亚洲主要客户兴趣。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/刘秀红；审校 许娜/王兴亚)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。