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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 14:39 BJT

日本股市：日经指数小幅收高，日央行没有出台意外之举

食品类股 表现超越大盘，因有报导称两家大型肉类加工企业合并，帮助该板块上涨1.4%。日本经济新闻称，日本第二大肉类加工商伊藤火腿株式会社 将与排名第七的米久株式会社 合并，两家股票分别上扬2.4%和9.7%。

主要出口商也表现优异。丰田汽车 升2.2%，本田汽车 涨1.3%，Panasonic 升2.4%。

东芝 跌1.8%，公司在4-6月当季亏损，并且被东京证交所列入观察名单，被罚款9,120万日圆。

东证股价指数 微幅收低0.01%至1,462.24点。JPX-日经400指数 微幅下滑0.04%，收报13,109.25点。（完）

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