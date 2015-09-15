日本股市：日经指数小幅收高，日央行没有出台意外之举

食品类股 表现超越大盘，因有报导称两家大型肉类加工企业合并，帮助该板块上涨1.4%。日本经济新闻称，日本第二大肉类加工商伊藤火腿株式会社 将与排名第七的米久株式会社 合并，两家股票分别上扬2.4%和9.7%。