版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 14:46 BJT

新兴汇市：避险需求提振坡元，但多数新兴亚币因中国股市重挫而走低

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.68 120.24 +0.47 -0.02 119.66

坡元 1.4035 1.4075 +0.29 -5.52 1.3260

台币 32.575 32.720 +0.45 -2.63 31.718

韩元 1184.91 1183.10 -0.15 -7.23 1099.30

泰铢 35.99 36.05 +0.17 -8.59 32.90

菲律宾披索 46.76 46.74 -0.04 -4.36 44.72

印尼卢比 14390.00 14345.00 -0.31 -13.97 12380.00

印度卢比 66.44 66.33 -0.17 -5.13 63.03

马币 4.3110 4.3100 -0.02 -18.89 3.4965

人民币 6.3678 6.3679 +0.00 -2.57 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英/张明钧/张若琪 审校 于春红/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐