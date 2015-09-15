新兴汇市：避险需求提振坡元，但多数新兴亚币因中国股市重挫而走低

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/张明钧/张若琪 审校 于春红/王兴亚)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。