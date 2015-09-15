重发-韩国金融：外资8月连续第三个月净流出股债市

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透首尔9月15日 - 韩国周二公布的数据显示，8月外资在股债市均为连续第三个月净流出，不过债市资金外流规模较7月已大幅减少。
韩国金融监督管理局(FSS)表示，外资8月净减持韩股3.944万亿韩元(33.4亿美元)，净减持韩债2,160亿韩元。
数据显示，8月外资自韩国股市净流出的金额高于7月的2.261万亿韩元；自债市流出的资金则远低于7月的2.618万亿韩元。
此外，外资实际在8月买超韩债2.507万亿韩元，但因该月到期的韩债金额高达2.723万亿韩元，导致该月呈现净流出。
外资在6月和7月亦减持韩股与韩债，因美联储在今年稍晚可能会升息且中国市场呈现动荡。(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
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