全球金市：金价持于一个月低位附近，静待美联储会议

美联储本周将升息的预期近来有所降温，因忧心中国经济成长放缓及金融市场震荡。

但交易商警告，在美联储决议出炉前，金价不太可能大幅变动。

“如果美联储维持利率不变，黄金可能会有买盘，”MKS Group交易商Jason Cerisola表示。

华侨银行分析师表示，若升息的话，金价将被推低至1,100美元以下。

他们并称，“即使本周没有升息，接下来的FOMC会议仍有可能升息，因此可以用来解释未来一年市场对金价将普遍持审慎态度。”

太平洋投资管理公司(PIMCO)集团投资总监伊凡申(Dan Ivascyn)周一对路透表示，美联储本周升息的“可能性低于50%”。PIMCO是全球最大资产管理公司之一，美联储前主席贝南克担任该公司顾问。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1108.2 -0.2 -0.02

现货银 14.36 -0.05 -0.35

现货铂金 950.49 -2.01 -0.21

现货钯金 584 -2 -0.34

COMEX期金 1107.6 -0.1 -0.01

COMEX期银 14.37 0.007 0.05

汇率

欧元/美元 1.1311

美元指数 95.261

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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