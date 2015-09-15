《路透晚报》--9月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：8月财政支出增速创四个月新高，收入增速续降后期压力仍大

受重点支出预算执行进度加快提振，中国8月全国一般公共预算支出同比劲增25.9%，创四个月新高；全国一般公共预算收入同比增速则续降至6.2%，财政部并预计今年后几个月财政收入增长压力仍然较大。

--中国经济：精准调控扩投资，第二批专项建设基金预计9月底前投放--发改委

在投资增速创15年新低之际，中国国家发展改革委周一表示，为精准调控扩投资，迅速投放专项建设基金支持重点领域建设，目前第一批专项建设基金已投放到位，第二批将于9月底前实现投放。

--中国经济：融资困难和行政干预等是东部民企面临的主要经营困难--调查

中国北京天则经济研究所最新发布对中国民营企业生存和发展的报告，从该调查对广东和浙江两地民企的调研看，超过半数的受访民企表示融资困难是面临的主要经营困难，其它困难还包括行政干预与行政垄断、政策波动大等。

--中国能源：8月全社会用电量同比增长1.9%，创2月以来最高增速--能源局

中国国家能源局周二发布数据显示，8月全社会用电量5,124亿千瓦 时，同比增长1.9%，扭转7月下降1.3%的势头，且为2月以来最高增速。

--路透专访：中国7%目标难守，经济下滑缘于过度扩张投资和调控错误--专家

如何看待中国目前经济形势的下滑？中国人大财经委原副主任贺铿认为，经济持续下滑已经快五年了，究其原因是长期过度扩张投资，破坏了分配结构所致，以及宏观调控错误所致，并预计今年7%的增长目标很难守住。

--路透专访：中国经济化解存量更需滚动增量，突破口还是房地产和基建—专家

中国三季度经济增速破7概率正逐渐加大。复旦大学经济学院院长和中国经济研究中心主任张军教授认为，政府在着力化解产能过剩、地方政府债务等存量问题的同时，更应注重如何稳住增量，有了增量带动，经济才能慢慢向前滚动。而在中国当下阶段，突破口还是房地产和基建投资。

【金融】

--中国人事：外管局副局长李超调任证监会副主席，庄心一被免职

中国人力资源和社会保障部网站周二公告称，国务院任命国家外管局副局长李超为中国证监会副主席，同时免去证监会副主席庄心一的职务。

--中国金融：存准新规有望成货币政策新体温计，银行释放超储提高收益

中国央行周二起对商业银行实施平均法考核的存款准备金新规。业内人士认为，这将成为央行货币政策的新体温计，使其更为精准地使用总量及一揽子工具；而商业银行也因此获益，提高其流动性管理的灵活性，在资金出现缺口时平抑资金价格，释放超储增加收益。

--两岸金融：蚂蚁金服将参与国泰金旗下大陆产险增资并取得60%股权

台湾资产最大金控--国泰金控周一称，阿里巴巴旗下蚂蚁金服将参与旗下大陆产险增资12亿人民币，交易完成后总资本额增至20亿人民币，蚂蚁金服持股60%、国泰产险20%、 国泰人寿20%。此交易案待相关主管机关核准，预计将在今年下半年完成。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购缩量逾六成，SLF增便利锁短放长意味浓

中国央行公开市场周二逆回购缩量平价操作，规模较上周同期缩减逾六成。市场人士表示，汇率逐步趋于稳定，资金面恢复平稳宽松局面，央行逆回购顺势减少投放，亦属情理之中；结合近期央行放开SLF网上申请权限，适当锁短放长意味仍浓。

--中国债市动态：现券收益率续降但幅度谨慎，国开新债需求全面向好

中国银行间债市周二早盘现券延续暖意，但因收益率绝对值已接近几年来低位，没有新的利好助推，下行幅度十分谨慎。新债方面，国开行上午招标的五期新债，需求全面向好收益率均低于预期。

--中国货币市场：公开市场单日净回笼未改资金平衡，存准新规实施暂无影响

中国银行间市场周二主要回购利率微升。今日公开市场逆回购操作规模较上周大减，加上国库现金定存到期，单日净回笼达1,500亿元，不过流动性在恢复稳中偏松后已有一定承受力，资金供需仍属平衡；此外存准新规今日正式实施，对市场暂无影响。

--《中国新债预测》七年国债收益率预测均值3.30%，一级暖势有望延续

中国财政部周三将招标续发行七年期国债。路透调查显示，债市配置资金充裕、一级新债需求总体向好，市场人士预计，国债发行有望延续周二国开债暖势，但因发行量大及地方债供给的挤出效应，表现可能相对稍淡；市场预测均值落在3.30%，略低于二级水平。

--新债招标：中国国开行七年增发债收益率3.7492%，10年3.7096%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年期固息增发债收益率3.7492%，10年期增发债收益率3.7096%;一年、三年及五年期固息债增发中标收益率为2.4992%、3.2290%和3.4431%。中标收益率均低于此前预测均值。

--新债招标：新疆三、五及10年专项地方债中标利率均落在下限---业内人士

业内人士周二透露，中国新疆维吾尔自治区上午招标的三至10年四期专项地方债，其中三、五和10年期均落在投标区间下限，而七年期较下限上浮6个bp(基点)。新疆四期一般地方债利率则较下限上浮15-20个bp。此外，广西四期一般地方债利率较下限上浮25个bp。

--新债招标：中国10年铁道债利率4.06%，20年为4.39%--业内人士

业内人士周二透露，中国铁路总公司下午招标发行的今年第六期铁路建设债券(铁道债)，其中100亿元人民币10年期品种中标利率为4.06%，50亿元20年期中标利率为4.39%。

【外汇】

--中国央行：允许境外央行类机构进入银行间外汇市场，不需交风险准备金

中国央行周一晚间称，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。境外央行类机构进行远期、掉期和期权等衍生品交易属于银行间市场交易，不属于银行柜台业务，境外央行类机构及其交易对手都不需要为此类交易交存外汇风险准备金。

--中国汇市：人民币早盘微跌中间价则三连升，美联储议息在即观望气氛渐浓

人民币兑美元即期周二早盘微跌，中间价则三连升至一周高点。交易员表示，人民币仍存一定贬值预期，央行亦不时出手干预，短期料在6.37元附近支撑明显；而美联储议息决议公布在即，市场观望气氛渐浓，汇市料延续横向整理。

--券商观点：估算中国央行8月动用1,200-1,300亿美元稳定汇市--招商证券

中国8月金融机构外汇占款连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅。国内券商--招商证券首席宏观分析师谢亚轩发布最新报告测算，8月央行为稳定外汇市场而动用的外汇资产大约为1,200-1,300亿美元。

--台湾资管：8月人民币计价基金月减11.7%，因受贬值冲击

受人民币贬值影响，台湾8月以人民币计价的共同基金呈现档数增加，规模缩水状态。根据投信投顾公会周二公布的数据，含伞型基金在内的数量虽由上月的134支增加至140支，但基金规模却自95.53亿人民币下滑至84.37亿，减幅约11.7%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连续第二日收跌，成交额创逾七个月新低市场情绪悲观

中国股市沪综指周二缩量收跌3.5%，市场信心溃散中小盘个股继续领跌。分析师称，虽然证监会隔夜发声，称场外配资清理和股权质押遭强平的规模不大，且午后银行、保险等权重蓝筹续见护盘，无奈当前市场熊市心态浓厚，投资者情绪面尤为悲观，预计短线继续震荡寻底。

--中国证券：按现有方式清理剩余场外配资账户不会明显冲击市场--证监会

在周一A股再现千股跌停后，中国证监会再度出声。证监会新闻发言人邓舸当日晚间在证监会官方微博上表示，目前涉嫌场外配资的账户已清理六成，按现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击。

--中国个股：中储股份拟收购HB集团51%股权，推进有色金属交割仓储国际化

中储股份周二公告称，拟向摩科瑞资本收购Henry Bath & Son Limited(简称HB集团)51%股权，收购价格约6,000万美元，此次收购有望提升中储股份在有色金属交割仓库行业的国际影响力。

--中国个股：上海梅林拟3.11亿新西兰元取得新西兰最大肉类加工企业50%股权