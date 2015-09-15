台湾资管：8月人民币计价基金月减11.7%，因受贬值冲击

路透台北9月15日 - 受人民币贬值影响，台湾8月以人民币计价的共同基金呈现档数增加，规模缩水状态。根据投信投顾公会周二公布的数据，含伞型基金在内的数量虽由上月的134支增加至140支，但基金规模却自95.53亿人民币下滑至84.37亿，减幅约11.7%。

若以伞型基金规模计算，8月以人民币计价的档数虽由上月的21支增加至23支，但基金规模也从27.08亿人民币降至24.08亿，减幅约11.1%。

另受全球股灾冲击，台湾8月投信基金总规模达较上月缩水4.66%至2.03兆台币，单月减少金额达996亿元。股票与债券型基金分别较上月下滑7.4%及10.8%，来到4,747亿台币及2,127亿，指数型基金甚至月减近两成，唯有货币型基金规模较上月成长3.34%。