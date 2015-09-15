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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 15:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆卖盘价位已降至120.50

0706GMT

* 多次攻至一目均衡基准线切入位120.72上方败下阵来，暗示市况偏空

* 整体市况仍偏向下行

* 一目均衡转换线及基准线仍呈空头排列

* 在121.79下方有强劲阻力，强化空头结构

* 121.79是8月从125.28崩跌至116.15的61.8%回档位

* 技术图表 link.reuters.com/dyg65w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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