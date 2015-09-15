《汇市简讯》美元/日圆卖盘价位已降至120.50

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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0706GMT
* 多次攻至一目均衡基准线切入位120.72上方败下阵来，暗示市况偏空
* 整体市况仍偏向下行
* 一目均衡转换线及基准线仍呈空头排列
* 在121.79下方有强劲阻力，强化空头结构
* 121.79是8月从125.28崩跌至116.15的61.8%回档位
* 技术图表 link.reuters.com/dyg65w
(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。