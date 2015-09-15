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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 16:07 BJT

重发-《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月15日

(重发以更新股价)
    路透香港9月15日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:06时，1
 港元=0.82176人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为31.86%，低于上交易日收盘的34.13%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.54      4.73      1.17
 建设银行                                          5.51      5.43      1.23
 中国银行                                          3.91      3.57      1.33
 农业银行                                          3.16      3.04      1.26
 招商银行                                         18.01     18.56      1.18
 中信银行                                          6.14      4.65      1.61
 交通银行                                          6.42      5.56      1.41
 民生银行                                          9.04      7.40      1.49
 中国人寿                                         26.92     26.85      1.22
 中国平安                                         29.46     38.10      0.94
 中国太保                                         23.07     28.85      0.97
 中信证券                                         13.52     15.38      1.07
 新华人寿                                         34.76     31.60      1.34
 海通证券                                         12.25     11.46      1.30
 华能国际                                          8.68      8.75      1.21
 大唐发电                                          5.35      3.05      2.13
 华电国际                                          7.00      6.48      1.31
 中煤能源                                          5.96      3.31      2.19
 中国神华                                         15.25     12.70      1.46
 中国石油                                          8.48      5.68      1.82
 兖州煤业                                          8.16      3.64      2.73
 中国石化                                          4.84      5.13      1.15
 上海石化                                          6.20      2.99      2.52
 中海油服                                         15.67      8.16      2.34
 仪征化纤                                          6.90      2.36      3.56
 中国铝业                                          4.63      2.61      2.16
 江西铜业                                         12.87     10.16      1.54
 洛阳钼业                                         10.08      4.05      3.03
 紫金矿业                                          3.35      1.95      2.09
 马钢股份                                          2.99      1.79      2.03
 鞍钢股份                                          4.60      3.28      1.71
 重庆钢铁                                          3.12      1.22      3.11
 海螺水泥                                         18.47     23.80      0.94
 洛阳玻璃                                         21.96      4.60      5.81
 京城机电                                         13.29      5.40      2.99
 中联重科                                          4.88      2.93      2.03
 金隅股份                                          7.71      5.47      1.72
 中国国航                                          7.21      5.98      1.47
 东方航空                                          7.00      4.50      1.89
 南方航空                                          7.12      5.19      1.67
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.86
 中海集运                                          8.73      3.11      3.42
 中集集团                                         16.76     13.22      1.54
 中海发展                                         11.08      5.49      2.46
 宁沪高速                                          7.72      9.40      1.00
 深高速                                            5.59      5.09      1.34
 成渝高速                                          4.23      2.50      2.06
 皖通高速                                          8.36      6.40      1.59
 广深铁路                                          4.21      3.22      1.59
 中国南车                                         12.47      9.40      1.61
 中国交建                                         11.56      9.70      1.45
 中国铁建                                         13.90     11.08      1.53
 中国中铁                                         11.20      7.15      1.91
 长城汽车                                         25.01     22.40      1.36
 比亚迪                                           47.15     33.60      1.71
 广汽集团                                         17.36      5.61      3.77
 青岛啤酒                                         30.72     34.80      1.07
 白云山                                           24.90     19.10      1.59
 新华制药                                         12.15      5.00      2.96
 海信科龙                                          6.93      4.08      2.07
 南京熊猫                                         11.37      5.02      2.76
 晨鸣纸业                                          6.19      3.05      2.47
 上海医药                                         17.48     15.44      1.38
 中兴通讯                                         14.91     17.02      1.07
 东方电气                                         11.63      7.99      1.77
 潍柴动力                                          8.38      8.36      1.22
 东北电气                                          4.65      1.90      2.98
 广船国际                                         29.78     17.64      2.05
 经纬纺机                                         15.21     11.20      1.65
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.06
 一拖股份                                          8.25      4.40      2.28
 北辰实业                                          4.28      2.10      2.48
 创业环保                                          7.44      4.06      2.23
 中国中冶                                          7.79      2.86      3.31
 金风科技                                         13.21     12.52      1.28
 丽珠                                             69.45     40.00      2.11
 万科                                             13.02     16.70      0.95
 郑煤机                                            5.83      3.27      2.17
 大连港                                            4.66      2.40      2.36
 山东墨龙                                          6.61      2.53      3.18
 浙江世宝                                         26.48      6.06      5.32
 复星医药                                         22.72     23.90      1.16
 光大银行                                          4.15      3.43      1.47
 东江环保                                         14.97     11.22      1.62
 上海电气                                         10.29      4.13      3.03
 广发证券                                         12.56     14.94      1.02
 华泰证券                                         13.85     15.46      1.09
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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