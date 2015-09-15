美国个股：网络安全公司FireEye称，思科路由器容易遭受新攻击

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透法兰克福9月15日 - 安全研究人员称，他们发现了以前未知的针对路由器的攻击，黑客可借以获取海量数据，又不会被现有的网络安全防御系统探知。
美国安全调查公司FireEye 旗下计算机取证部门Mandiant周二称，这些攻击可替换思科(Cisco System) 网络设备中使用的操作系统。思科为全球最大的路由器生产商。
FireEye发表博客文章称，截至目前，已在印度、墨西哥、菲律宾和乌克兰发现14起路由器植入恶意程序案例。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。