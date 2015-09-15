美国个股：网络安全公司FireEye称，思科路由器容易遭受新攻击

路透法兰克福9月15日 - 安全研究人员称，他们发现了以前未知的针对路由器的攻击，黑客可借以获取海量数据，又不会被现有的网络安全防御系统探知。

美国安全调查公司FireEye 旗下计算机取证部门Mandiant周二称，这些攻击可替换思科(Cisco System) 网络设备中使用的操作系统。思科为全球最大的路由器生产商。

FireEye发表博客文章称，截至目前，已在印度、墨西哥、菲律宾和乌克兰发现14起路由器植入恶意程序案例。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)