台湾股市：国民党证所税修正案二读通过，但进入朝野协商

路透台北9月15日 - 台湾立法院周二新会期开议，众所瞩目的国民党总统候选人洪秀柱所提出的证所税修正案今日在立法院二读通过，本周四将召开首次的党团协商。全案待11月初才有新进展的可能性很高。

国民党立法院书记长林德福表示，国民党立委费鸿泰本周四将主持第一次的党团协商，届时将视民进党团的态度。若未能得到民进党支持，则此案就进入一个月的协商期，届时也要等到10月中旬立法院总质询过后才可能处理，因此最快在11月3日以后才可能有新的进展。

〞就看周四协商时民进党的态度，他如果不处理，就是在凌迟股市、凌迟资本市场。〞林德福说。

本地多家媒体引述民进党团总召柯建铭表示，程序上虽不反对洪版证所税迳付二读，但不可能支持洪秀柱的证所税版本。

目前执政的国民党总统参选人洪秀柱8月间提出证所税改革方案，主张现行证交税千分之3，拆成证交税千分之2.5和证所税千分之0.5两个部分，并取消外资免交证所税。

金管会主委曾铭宗先前公开表示，国民党总统参选人洪秀柱提出的证所税版本，最能够兼顾财政收入、租税公平和资本市场发展这三个目的。

至于先前一力推动证交税完成立法的财政部长张盛和则表示，希望朝野尽快形成共识，希望可以尽速过关。

台股先前一度大跌，恐慌卖压出笼出现单日7%的大盘跌幅，这令行政院提出众多的救市计划。台湾行政院长毛治国就曾表示，证所税“可以讨论、也值得讨论”。