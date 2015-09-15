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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 16:14 BJT

《全球汇市》日圆走坚，因日本央行未扩大刺激方案的规模

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1314 1.1318 -0.04 0.00 1.2097

美元/日圆 119.45 120.22 -0.64 0.00 119.68

欧元/日圆 135.13 136.01 -0.65 0.00 144.77

美元/瑞郎 0.9694 0.9677 0.18 0.00 0.9941

英镑/美元 1.5437 1.5424 0.08 0.00 1.5573

美元/加元 1.3244 1.3261 -0.13 0.00 1.1618

澳元/美元 0.7125 0.7135 -0.14 0.00 0.8168

新西兰元/美元 0.6312 0.6324 -0.19 0.00 0.7797

欧元/瑞郎 1.0974 1.0959 0.14 0.00 1.2026

欧元/英镑 0.7326 0.7330 -0.05 0.00 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3157 9.3445 -0.31 -0.99 9.4688

美元/挪威克朗 8.2042 8.1873 0.21 0.00 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/蔡美珍/刘秀红；审校 王洋/张明钧/许娜)

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