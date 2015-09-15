更正-欧元债市：公债收益率持稳，等待美联储利率决定

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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(内文第四段应为“德国10年期公债”非“两年期公债”)
路透伦敦9月15日 - 欧元区债券收益率(殖利率)周二持稳，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前，市场谨慎情绪升温。投资者认为，美联储在此次会议上升息的机率有25%。
尽管美国可能升息，且希腊即将举行的大选存在不确定性，但欧元区债券保持稳定，这主要受欧洲央行继8月放慢购债速度后重新增加债券购买量支撑。
周一公布的数据显示，欧洲央行在过去一周购买了130亿欧元债券，高于之前一周的110亿欧元，8月最后两周每周的购买规模都不到100亿欧元。
德国10年期公债收益率 涨不到1个基点，报0.66%，西班牙10年期公债 及意大利10年期公债 收益率分别持平于2.13%和1.85%。
“在(美联储)会议前，交投可能仍呈区间波动走势，另外也因为今天数据相对较少，”意大利裕信银行(UniCredit)策略师在研究报告中称。
联邦基金利率期货走势暗示，美联储周四升息机率约为25%。
交投迟滞，周一德债期货 成交量342,085口，仅是今年均值的大约一半。
希腊公债收益率仍接近今年以来最低位。
希腊10年期公债收益率 跌9个基点，报8.75%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英/于春红; 审校 蔡美珍)
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