重温稿-《中国新债预测》七年国债收益率预测均值3.30%，一级暖势有望延续

* 招标品种：财政部七年期续发国债

* 招标金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三10:35-11:35

* 受访人数：10位(银行、券商)

* 预测区间：3.26%-3.34%

* 预测均值：3.30%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月15日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期国债。路透调查显示，债市配置资金充裕、一级新债需求总体向好，市场人士预计，国债发行有望延续周二国开债暖势，但因发行量大及地方债供给的挤出效应，表现可能相对稍淡；市场预测均值落在3.30%，略低于二级水平。

上海一银行交易员认为，近日新债招标结果向好显示配置需求较大，“(市场)钱多，国开债确实是需求旺盛啊；但国债量大，相对比较淡一点。”

华中一银行交易员则认为，中长期国债发行还将受到地方债密集供给的制约，料明日招标仍以交易盘参与居多，预计中标结果即使好于二级估值，幅度也有限。

国开行周二上午招标的一至10年五期债，中标收益率均低于预期，幅度在3-11bp基点(bp)之间，投标倍数最低超过3倍，最高在6倍左右。

中国银行间市场周二主要回购利率 微升，公开市场逆回购操作规模较上周大减，加上国库现金定存到期，单日净回笼达1,500亿元，不过流动性在恢复稳中偏松后已有一定承受力，资金供需仍属平衡；此外存准新规今日正式实施，对市场暂无影响。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.3448%；本次续发国债的标的债150014券最新报价 为3.34%/3.30%。

明日招标国债为今年第14期 七年品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.1%。