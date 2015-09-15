日本央行周二表示，新兴市场需求放缓正在给日本经济造成进一步的压力。但央行没有 扩大刺激政策，保留有限的政策选项，用于应对万一美国升息引发的全球市场动荡。 澳洲央行9月1日政策会议的会议记录称，第二季经济增长数据疲弱并不令人意外，委员 认为一些经济活动指标已经显示出最近数月经济有所好转。澳洲央行上述最新评论可能加强 该央行将转为观望立场的看法。澳洲央行本月会议维持利率在纪录低位2.0%不变，并称“委 员会认为维持利率不变是恰当的。” 美联储本周将迎来主席叶伦上任以来最重要的一次政策决定，无论此次会议是否开启近 10年来的首次加息，美联储的公信力都面临风险。包括美国前财长萨默斯在内的诸位重量级 批评人士认为，由于中国和全球经济增长疑虑引发市场动荡，且国内不存在通胀风险，所以 现在加息是错误的。其他人则说，如果美联储推迟宣传已久的加息，让投资者继续揣测加息 时间，那么联储的信誉将受损。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点 一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点 附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.00% 2015年6月18日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 王洋)