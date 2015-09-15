金属期市：伦铜下跌，因中国担忧挥之不去

0808 GMT，伦敦期铜 下滑0.8%至每吨5,267美元，上日为下跌1.1%。该合约目前在上周四触及的七周高位5,435美元下方整固，上周创下5月以来的最大单周涨幅。

上海期交所主力期铜合约 下跌1.4%，报每吨40,320元人民币。

上海期交所的其他金属也普遍走低，期镍和期锌的跌幅最深，下挫近3%。

“在美联储会议决策出炉前，市场将陷于平静但紧张的氛围中。”券商Triland表示。（完）

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