台湾汇市：台币收盘小贬，中国股市大跌降低市场风险胃纳

* 台币收盘小贬，中国股市大跌令市场风险偏好下降 * 全球金融市场等待美国议息会议结果 * 明日台币实质交易区间暂看32.500-32.600 路透台北9月15日 - 台币兑美元 周二收盘小贬，汇银人士表示，中国股市大跌令市场风险偏好下 降，亚币走低。不过全球仍等待美国联邦储备理事会(FED)本周的议息结果，方向不明。 汇银人士指出，今日包括进口商、政府基金和油款都进场买入美元，不过外资则是买卖美元皆有，出口商 则在台币贬至接近32.6附近有美元卖压。但整体市场方向不明。 〞美国的FOMC会议前，市场不会有大动作，〞一位大型本地商银行交易员表示。 他们也认为，台币的价位短期预料会在32.5附近游走，不管升贬都不会走得太远，主要还是美国议息会议 结果就在眼前，市场料将静待结果出炉。 至于近期台湾央行的态度，一位大型商银交易员说，〞央行对台币汇价在32.500附近还蛮舒服的。〞因此 ，预料台币若短期升破32.5可能引来央行较多关注。 中国股市沪综指周二连续第二日收跌，市场信心溃散中小盘个股继续领跌。沪综指 收报3,005.172 点，跌109.626点或3.52%。 韩元兑美元 回吐涨幅，由升收跌报1,186.7，上日收在1,183.1。 美国联邦储备理事会16-17日将召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不 安的变数即将尘埃落定。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点由小幅溢价转为折价。一个月 美元/台币远汇 尾盘报32.495/32.535，上日收在32.470。 台湾股市周二收跌失守8,300点。分析师表示，尽管今日亚股涨跌互见，但中国股市持续下跌拖累台股收 低。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超16.19亿台币。 今日台币实质交易区间在32.526-32.598，上日交易区间在32.464-32.544。他们预估，明日台币实质交易 区间暂看32.500-32.600。 本周国际重要经济数据和事件： 9/15(二)：美国9月纽约联储制造业指数；美国8月零售销售；美国8月工业生产。 9/16(三)：美国8月经季节调整的消费者物价指数；全美9月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数。美国7 月整体资本净流动(亿美元)；经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经济体宏观经济关键指标的最新预估；美国 联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议；德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上 发言；欧洲央行管理委员会和全行委员会会议；丹麦央行发布季度货币政策回顾；澳洲央行助理总裁德贝尔(G uy Debelle)发表讲话。 9/17(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美国联邦储备理事会(美 联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿美 元)；澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会；日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言；瑞士央行货币 政策评估。 9/18(五)：美国8月领先指标；西班牙马德里--西班牙央行总裁林德发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.786 32.720 32.520-32.786 32.725 8.73 6.43 元太外汇经纪公司 32.785 32.722 32.500-32.785 32.727 4.32 3.82 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.005/0.020 美元/台币六个月期 -0.040/0.005 -0.030/-0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)