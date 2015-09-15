版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 16:49 BJT

台湾汇市：台币收盘小贬，中国股市大跌降低市场风险胃纳

* 台币收盘小贬，中国股市大跌令市场风险偏好下降
    * 全球金融市场等待美国议息会议结果
    * 明日台币实质交易区间暂看32.500-32.600

    路透台北9月15日 - 台币兑美元 周二收盘小贬，汇银人士表示，中国股市大跌令市场风险偏好下
降，亚币走低。不过全球仍等待美国联邦储备理事会(FED)本周的议息结果，方向不明。
    
    汇银人士指出，今日包括进口商、政府基金和油款都进场买入美元，不过外资则是买卖美元皆有，出口商
则在台币贬至接近32.6附近有美元卖压。但整体市场方向不明。
    
    〞美国的FOMC会议前，市场不会有大动作，〞一位大型本地商银行交易员表示。
    
    他们也认为，台币的价位短期预料会在32.5附近游走，不管升贬都不会走得太远，主要还是美国议息会议
结果就在眼前，市场料将静待结果出炉。 
    
    至于近期台湾央行的态度，一位大型商银交易员说，〞央行对台币汇价在32.500附近还蛮舒服的。〞因此
，预料台币若短期升破32.5可能引来央行较多关注。
        
    中国股市沪综指周二连续第二日收跌，市场信心溃散中小盘个股继续领跌。沪综指 收报3,005.172
点，跌109.626点或3.52%。 
  
    韩元兑美元  回吐涨幅，由升收跌报1,186.7，上日收在1,183.1。  
    
    美国联邦储备理事会16-17日将召开议息会议，本地时间18日凌晨得知结果，这项令全球金融市场惴惴不
安的变数即将尘埃落定。    

    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点由小幅溢价转为折价。一个月
美元/台币远汇 尾盘报32.495/32.535，上日收在32.470。 
    
    台湾股市周二收跌失守8,300点。分析师表示，尽管今日亚股涨跌互见，但中国股市持续下跌拖累台股收
低。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超16.19亿台币。          

    今日台币实质交易区间在32.526-32.598，上日交易区间在32.464-32.544。他们预估，明日台币实质交易
区间暂看32.500-32.600。
    
    本周国际重要经济数据和事件：   
    9/15(二)：美国9月纽约联储制造业指数；美国8月零售销售；美国8月工业生产。 

    9/16(三)：美国8月经季节调整的消费者物价指数；全美9月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数。美国7
月整体资本净流动(亿美元)；经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经济体宏观经济关键指标的最新预估；美国
联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议；德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上
发言；欧洲央行管理委员会和全行委员会会议；丹麦央行发布季度货币政策回顾；澳洲央行助理总裁德贝尔(G
uy Debelle)发表讲话。
    
    9/17(四)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明；美国联邦储备理事会(美
联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会；美国8月建筑许可年率(万户)；美国第二季经常帐收支(亿美
元)；澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会；日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言；瑞士央行货币
政策评估。
    
    9/18(五)：美国8月领先指标；西班牙马德里--西班牙央行总裁林德发表讲话。   
 16:00             台币/美元   上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公司     32.786     32.720   32.520-32.786  32.725     8.73    6.43
                                                                          
 元太外汇经纪公司     32.785     32.722   32.500-32.785  32.727     4.32    3.82
                                                                          
    
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期             -0.005/0.005         0.005/0.020
 美元/台币六个月期             -0.040/0.005        -0.030/-0.010
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐