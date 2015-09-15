路透基点：中鼎香港将三年期贷款规模提高近两倍至1.46亿欧元--TRLPC

路透香港9月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中鼎(香港)有限公司已将三年期定期贷款规模从此前的5,000万欧元上调近两倍，至1.46亿欧元(1.65亿美元)，因有八家银行在一般银团阶段参贷。

渣打为牵头行兼簿记行，拥有1亿欧元的超额配售权。

该笔贷款的担保方为在深圳上市的安徽中鼎密封件股份有限公司。

参贷银行的最高综合收益为290个基点，利率为加码258.8个基点，平均年限为2.88年。

分配额度为：

欧元(百万)

牵头行兼簿记行

渣打香港 20

牵头行

平安银行 20

德国商业银行 19

First Gulf Bank 19

主办行

中国银行 16

中国工商银行 16

永隆银行 16

安排行

意大利西雅那银行 10

ICICI Bank 10

共计 146(完)