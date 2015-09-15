路透基点：中鼎香港将三年期贷款规模提高近两倍至1.46亿欧元--TRLPC

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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路透香港9月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中鼎(香港)有限公司已将三年期定期贷款规模从此前的5,000万欧元上调近两倍，至1.46亿欧元(1.65亿美元)，因有八家银行在一般银团阶段参贷。
渣打为牵头行兼簿记行，拥有1亿欧元的超额配售权。
该笔贷款的担保方为在深圳上市的安徽中鼎密封件股份有限公司。
参贷银行的最高综合收益为290个基点，利率为加码258.8个基点，平均年限为2.88年。
分配额度为：
欧元(百万)
牵头行兼簿记行
渣打香港 20
牵头行
平安银行 20
德国商业银行 19
First Gulf Bank 19
主办行
中国银行 16
中国工商银行 16
永隆银行 16
安排行
意大利西雅那银行 10
ICICI Bank 10
共计 146(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
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